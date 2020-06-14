Опять же - сдувать пыль с книжек в библиотеке или выступать с лекциями перед заключенными, - сказал Макиенко. По словам полковника, к Ефремову в колонию будут приезжать родственники.

с чего всё началось

Полковник ФСИН в отставке рассказал в каких условиях будет жить актёр Михаил Ефремов, если его осудят к лишению свободы. По мнению Василия Макиенко, артисту за пьяное ДТП, вероятно, назначат 6-7 лет колонии-поселения.

Экс-полковник ФСИН рассказал, как Ефремов может сидеть в колонии

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