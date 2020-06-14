Общество
News.ruЭкс-полковник ФСИН рассказал, как Ефремов может сидеть в колонии
Полковник ФСИН в отставке рассказал в каких условиях будет жить актёр Михаил Ефремов, если его осудят к лишению свободы. По мнению Василия Макиенко, артисту за пьяное ДТП, вероятно, назначат 6-7 лет колонии-поселения.
Читать в источнике
Оценить19
с чего всё началось
Как Ефремов может сидеть в колонии: еда из ресторана, матчи «Спартака» по телевизору и съемная люксовая квартира
Опять же - сдувать пыль с книжек в библиотеке или выступать с лекциями перед заключенными, - сказал Макиенко. По словам полковника, к Ефремову в колонию будут приезжать родственники.Комсомольская правдавчера в 08:18
Подробнее о событии
Показать все источники
Из артиста в тюремного библиотекаря: полковник Макиенко рассказал, что ждет Ефремова
Народные новостивчера в 19:09
Экс-полковник ФСИН назвал возможные условия содержания Ефрема в колонии
Московский Комсомолецвчера в 17:22
Как Ефремов может сидеть в колонии: еда из ресторана, матчи «Спартака» по телевизору и съемная люксовая квартира
Комсомольская правдавчера в 08:18
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 01:37, Ашберн
Авто
Lexus анонсировал показ нового Lexus IS
Ранее издание speedme.ru писало, что американский офис Lexus представил тизер нового IS и обозначил дату дебюта.
SpeedMe 12 июня в 07:07
Происшествия
Житель Екатеринбурга избил 7-месячного сына за «громкий плач»
В Екатеринбурге 38-летний мужчина избил семимесячного сына.
РЕН ТВ 01:35
Политика
МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой
МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 12 июня в 10:52
Общество
Минздрав: жара не снижает активность коронавируса
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12 июня в 12:25
Футбол
Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу
LiveSport.ru 12 июня в 14:15
Происшествия
В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца
Известия вчера в 18:55
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Шоу-бизнес
За Ефремова вступился Гоша Куценко
Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com вчера в 10:25
Политика
Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
Шоу-бизнес
Пелагея стала выглядеть лучше после развода
В июле пара официально оформит развод. Свобода пошла певице на пользу. Сейчас она выглядит как никогда хорошо.
Экспресс газета 00:49
Общество
Учителей Москвы попросили зарегистрироваться для онлайн-голосования 1 июля
Москва, 11 июня 2020, 19:55 — REGNUM Работников образовательной сферы Москвы попросили пройти онлайн-регистрацию на сайте mos.ru для участия в голосовании по изменениям в Конституцию РФ, которое пройдёт 1 июля.
REGNUM 11 июня в 12:55
Общество
Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом
Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 01:14
Армия и оружие
Украина испугалась решения США «оставить Европу на съедение России»
В случае, если США примет такое решение, то, по сути, этим «оставит Европу на съедение России», считают в Defense Express.
Вечерний курьер 01:00
Политика
Копатько рассказал, кто из политиков может составить конкуренцию Зеленскому
Копатько отметил, что сейчас в украинском обществе есть разочарование в политике Зеленского, однако действия главы государства при борьбе с коронавирусом даже подтянули его рейтинг до 50%.
Украина.ру вчера в 04:55
Общество
Дагестан переходит на первый этап снятия мер по коронавирусу
"С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений", - указано в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:19
Общество
Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников
Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
Происшествия
В Канаде закрыли нефтепровод из-за разлива
Невские Новости вчера в 22:00
Футбол
«Арсенал» лидирует в гонке за Упамекано
Источник со ссылкой на Tuttosport сообщает, что "Арсенал" является лидером в гонке за защитником "Лейпцига" Дайотчанкулем Упамекано.
Soccer.ru вчера в 04:16
Общество
Жириновский предложил установить зарплатный стандарт
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
Наука
Аналог эмбриона человека вырастили из стволовых клеток
Об исследовании написали в журнале Nature. Трехмерную модель для изучения стадий развития человека собрали из стволовых клеток.
ИнфоСМИ 12 июня в 07:13
Энергетика
Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию
Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
Политика
Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась
"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости вчера в 15:12
Шоу-бизнес
Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве
Lenta.ru вчера в 11:55
Политика
Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома
Все 15 задержанных по делу «дочки» Газпрома – «Белгазпромбанка» – дают признательные показания, в том числе в отношении бывшего председателя компании Виктора Бабарико, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Взгляд.ру 01:27
Происшествия
В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом
Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
Происшествия
В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19
Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц 98 выздоровевших пациентов, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:23
Происшествия
Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области
Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области.
РБК вчера в 15:53
Политика
Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»
«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17