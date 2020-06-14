Общество

News.ruNews.ruЭкс-полковник ФСИН рассказал, как Ефремов может сидеть в колонии

Полковник ФСИН в отставке рассказал в каких условиях будет жить актёр Михаил Ефремов, если его осудят к лишению свободы. По мнению Василия Макиенко, артисту за пьяное ДТП, вероятно, назначат 6-7 лет колонии-поселения.
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Как Ефремов может сидеть в колонии: еда из ресторана, матчи «Спартака» по телевизору и съемная люксовая квартира

Опять же - сдувать пыль с книжек в библиотеке или выступать с лекциями перед заключенными, - сказал Макиенко. По словам полковника, к Ефремову в колонию будут приезжать родственники.
Комсомольская правдавчера в 08:18

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Экс-полковник ФСИН назвал возможные условия содержания Ефремова в колонии

РБКвчера в 21:34

Из артиста в тюремного библиотекаря: полковник Макиенко рассказал, что ждет Ефремова

Народные новостивчера в 19:09

Экс-полковник ФСИН рассказал о возможных условиях для Ефремова в колонии

РИА Новостивчера в 16:11

Экс-полковник ФСИН назвал возможные условия содержания Ефрема в колонии

Московский Комсомолецвчера в 17:22

Стали известны возможные условия нахождения Ефремова в колонии

Lenta.ruвчера в 17:57

Экс-полковник ФСИН рассказал, как Ефремов может сидеть в колонии

News.ruвчера в 12:58

Как Ефремов может сидеть в колонии: еда из ресторана, матчи «Спартака» по телевизору и съемная люксовая квартира

Комсомольская правдавчера в 08:18
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Общество

В Москву прибыла военная техника для участия в параде Победы

РБК 01:19
9
Авто

Lexus анонсировал показ нового Lexus IS

Ранее издание speedme.ru писало, что американский офис Lexus представил тизер нового IS и обозначил дату дебюта.
SpeedMe 12 июня в 07:07
1
Происшествия

Житель Екатеринбурга избил 7-месячного сына за «громкий плач»

В Екатеринбурге 38-летний мужчина избил семимесячного сына.
РЕН ТВ 01:35
2
Политика

МИД Румынии вызвал посла России после заявления Захаровой

МИД Румынии вызвал российского посла в Бухаресте Валерия Кузьмина из-за заявления официального представителя внешнеполитического ведомства России Марии Захаровой о румынской Национальной стратегии обороны.
РБК 12 июня в 10:52
2,1K
Общество

Минздрав: жара не снижает активность коронавируса

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что жаркая погода не приводит к снижению активности коронавируса COVID-19.
Коммерсантъ 12 июня в 12:25
1,5K
Футбол

Кокорин назвал своим приоритетом переезд в Европу

LiveSport.ru 12 июня в 14:15
Происшествия

В Атланте прошли акции протеста из-за гибели еще одного афроамериканца

Известия вчера в 18:55
58
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
1,1K
Шоу-бизнес

За Ефремова вступился Гоша Куценко

Со словами поддержки к Михаилу Ефремову обратился известный актер театра и кино Гоша Куценко, сегодня, 13 мая он написал свое обращение в социальной сети Instagram.
Evo-rus.com вчера в 10:25
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Политика

Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями

Североатлантический альянс предоставил Украине статус партнера с расширенными возможностями, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Коммерсантъ 12 июня в 11:23
2,2K
Шоу-бизнес

Пелагея стала выглядеть лучше после развода

В июле пара официально оформит развод. Свобода пошла певице на пользу. Сейчас она выглядит как никогда хорошо.
Экспресс газета 00:49
2
Общество

Учителей Москвы попросили зарегистрироваться для онлайн-голосования 1 июля

Москва, 11 июня 2020, 19:55 — REGNUM Работников образовательной сферы Москвы попросили пройти онлайн-регистрацию на сайте mos.ru для участия в голосовании по изменениям в Конституцию РФ, которое пройдёт 1 июля.
REGNUM 11 июня в 12:55
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Общество

Мэр Сургута сообщил, что заразился коронавирусом

Мэр города Сургута (Ханты-Мансийский автономный округ - Югра) Вадим Шувалов сообщил в воскресенье, что заразился коронавирусной инфекцией.
ТАСС 01:14
4
Армия и оружие

Украина испугалась решения США «оставить Европу на съедение России»

В случае, если США примет такое решение, то, по сути, этим «оставит Европу на съедение России», считают в Defense Express.
Вечерний курьер 01:00
Политика

Копатько рассказал, кто из политиков может составить конкуренцию Зеленскому

Копатько отметил, что сейчас в украинском обществе есть разочарование в политике Зеленского, однако действия главы государства при борьбе с коронавирусом даже подтянули его рейтинг до 50%.
Украина.ру вчера в 04:55
Общество

Дагестан переходит на первый этап снятия мер по коронавирусу

"С 15 июня Дагестан переходит на первый этап снятия ограничений", - указано в сообщении.
Газета.Ru вчера в 18:19
13
Общество

Экс-глава ВДВ призвал Киркорова извиниться за оскорбление десантников

Видео было сделано для юмористического скетч-шоу. Шаманов напомнил Киркорову об известной поговорке.
РИА Новости вчера в 10:35
2,9K
Происшествия

В Канаде закрыли нефтепровод из-за разлива

Невские Новости вчера в 22:00
Футбол

«Арсенал» лидирует в гонке за Упамекано

Источник со ссылкой на Tuttosport сообщает, что "Арсенал" является лидером в гонке за защитником "Лейпцига" Дайотчанкулем Упамекано.
Soccer.ru вчера в 04:16
Общество

Жириновский предложил установить зарплатный стандарт

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России стандарт уровня зарплат. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 23:22
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Наука

Аналог эмбриона человека вырастили из стволовых клеток

Об исследовании написали в журнале Nature. Трехмерную модель для изучения стадий развития человека собрали из стволовых клеток.
ИнфоСМИ 12 июня в 07:13
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Энергетика

Газпром с 1 июля может перекрыть поставки газа в Белоруссию

Минск, 13 июня 2020, 17:56 — REGNUM Не только криминальный скандал вокруг белорусского «Белгазпромбанка», инициированный нынешними белорусскими властями, но и задолженность белоруской стороны за поставленный газ осложняют отношения официального Минска с Газпромом.
REGNUM вчера в 10:56
5
Политика

Путин: мир был бы хуже и опаснее, если бы Россия не восстановилась

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", - сказал Путин в интервью в анонсе программы "Вести недели".
РИА Новости вчера в 15:12
1,5K
Шоу-бизнес

Костюшкин упрекнул Собчак за шутку о его изнасиловании в детстве

Lenta.ru вчера в 11:55
7
Политика

Минск заявил о признательных показаниях по делу «дочки» Газпрома

Все 15 задержанных по делу «дочки» Газпрома – «Белгазпромбанка» – дают признательные показания, в том числе в отношении бывшего председателя компании Виктора Бабарико, заявила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.
Взгляд.ру 01:27
Футбол

Киевское «Динамо» победило «Зарю» в прерванном на полчаса матче

РБК вчера в 14:17
Происшествия

В Южно-Сахалинске умер первый пациент, болевший коронавирусом

Как стало известно ИА Sakh.com, вчера в Южно-Сахалинске умер 80-летний пациент регионального сосудистого центра.
Сахалин.Инфо вчера в 20:23
2
Происшествия

В Новосибирской области за сутки выявили 108 случаев COVID-19

Сто восемь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Новосибирской области, выписано из больниц 98 выздоровевших пациентов, скончались два человека, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
РИА Новости 01:23
2
Происшествия

Три человека погибли в результате ДТП в Нижегородской области

Три человека погибли, еще семеро пострадали в результате столкновения двух легковых автомобилей на трассе в Нижегородской области.
РБК вчера в 15:53
19
Политика

Польша объяснила вторжение своих военных в Чехию «недоразумением»

«Наши польские коллеги неофициально заверили нас, что этот инцидент был просто недоразумением, вызванным польскими военными без враждебного намерения, однако мы всё еще ожидаем формального заявления», — отметил представитель МИД Чехии.
Известия вчера в 15:17
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