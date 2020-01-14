Происшествия

Вести.RuВести.RuОсужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными. По неофициальной информации, одним из ее участников стал бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество.
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с чего всё началось

Полковник-миллиардер Захарченко избил в колонии «обиженного» из-за ботинок

Осужденный за взятку бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в настоящее время наказание в мордовской колонии (ИК-5), избил «обиженного». Об этом «Ленте.ру» сообщил информированный источник.
Lenta.ru07:26

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Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

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Адвокат Захарченко прокомментировал сообщения о драке в мордовской колонии

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В мордовской колонии произошла драка с участием экс-полковника Захарченко

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Избитый полковником Захарченко осужденный оказался двухметровым тяжеловесом

Lenta.ru09:27
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США расширили санкции против КНДР

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Минфин внесет в правительство законопроект о новых пенсиях

Минфин планирует в марте внести в правительство законопроект о создании новой накопительной пенсионной системы (гарантированный пенсионный план, ГПП).
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Аномально теплая зима в России может свидетельствовать о применении США климатического оружия.
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Жители России чувствуют себя счастливыми дольше, чем американцы

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Полиция раскрыла тайных дарителей денег из английской деревни

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РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
РБК 11:55
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Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
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Кудрин высказался о борьбе с бедностью в России

Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
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Минздрав РФ опроверг лишение пенсионеров высокотехнологичной медпомощи

Минздрав опроверг отказ от предоставления высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) пожилым людям, 12 января сообщила пресс-служба ведомства.
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Общество

На Филиппинах объявили режим бедствия из-за извержения вулкана Тааль

Режим бедствия объявлен в понедельник на территории провинции Батангас на Филиппинах после извержения вулкана Тааль, сообщает портал Rappler со ссылкой на местные власти.
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В Калининграде на заводе «Автотор» началось производство нового кроссовера Kia Seltos, который будет сходить с конвейера в нескольких версиях.
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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

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МИД прокомментировал запуск механизма разрешения споров по СВПД

В Москве прокомментировали решение стран "евротройки" запустить механизм по разрешению споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
РИА Новости 12:16
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Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

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Муж Нетребко опроверг слухи об отказе выступать с армянской певицей

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Новый бюджетный кроссовер Renault впервые показали на фото

Новый кроссовер Renault дебютирует в начале февраля в рамках выставки Auto Expo в Нью-Дели.
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По решению суда будет проведено расследование дела о захвате власти и разграблении госбюджета страны и средств международной финансовой помощи администрацией Обамы в сговоре в Порошенко, отметил Кузьмин.
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Хафтар покинул Москву без подписания соглашения о перемирии в Ливии

Руководитель Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар покинул Москву, не подписав соглашение о режиме прекращения огня с правительством национального согласия (ПНС) Ливии во главе с Фаизом Сараджем.
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76-летний петербуржец заявил о том, что его ударил врач скорой помощи

В ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области начали проводить проверку по заявлению 76-летнего пенсионера, который утверждает, что его ударил медик скорой помощи.
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SCMP раскрыла детали торговой сделки Китая и США

Планируется, что торговое соглашение Китай и США подпишут 15 января в Вашингтоне.
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В 2019 году около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство.
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Гонщик ралли «Дакар» на скорости перевернулся через капот и восхитил фанатов

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Модель Ксения Пунтус находится в реанимации

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