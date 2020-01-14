Происшествия
BFM.ruЭкс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии
Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко устроил драку в колонии, где отбывает наказание. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСИН по Мордовии, конфликт между двумя осужденными произошел 9 января «на почве личных неприязненных отношений».
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с чего всё началось
Осужденный за взятку бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в настоящее время наказание в мордовской колонии (ИК-5), избил «обиженного». Об этом «Ленте.ру» сообщил информированный источник.Lenta.ru07:26
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Общество
РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах
РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
Экономика
Козак поручил проверить сделки «Транслома» с РЖД по утилизации вагонов
Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба в срок до 10 февраля проведут проверку нескольких сделок на утилизацию вагонов между РЖД и компанией «Транслом».
Здоровье
Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи
«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
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Госдеп США пригрозил Ираку санкциями в случае покупки российских С-400
Вашингтон может ввести санкции в отношении Ирака в случае закупки республикой российских зенитно-ракетных комплексов С-400.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев планирует собрать новую группу Serebro
Максим Фадеев признался, что планирует собрать новую группу Serebro.
Авто
Sony представила концепт нового электромобиля. Видео
Vision-S Япония / AbsolutTV.ru / Новости / Известная японская компания Sony показала прототип электромобиля будущего Vision-S.
Происшествия
В Германии прошла спецоперация против «лиц чеченского происхождения»
Исламисты "чеченского происхождения" оказались в фокусе полицейской спецоперации, которая прошла во вторник утром в четырех федеральных землях Германии, говорится в заявлении берлинской прокуратуры.
Общество
Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде
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OnePlus 8 получит экран с частотой обновления кадров 120 Гц
Новую матрицу начнут устанавливать в OnePlus 8 и как было сказано, в ней будет очень высокая скорость обновления 120 Гц.
Происшествия
В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб один человек
Происшествия
Фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве
Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Происшествия
В США из-за сброса авиатоплива пострадали 40 человек
При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек.
Армия и оружие
Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море
Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар
Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Космос
Неизбежное слияние: Млечный путь поглотил чужую галактику, таинственная звезда открывает секрет
Ученые характеризуют Млечный путь, как одну из своеобразных галактик, ставшей домов для «пожилых звезд».
Шоу-бизнес
Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи
Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
Футбол
Эриксен дал согласие на переход в «Интер» в январе
«Интер» уже вступил в официальные переговоры с «Тоттенхэмом» и предложил за переход полузащитника в январе € 10 млн.
Происшествия
Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ
В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
Экономика
Мэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя»
В июле прошлого года газета "Коммерсантъ" писала, что власти столицы изучают возможность покупки всего пакета акций компании-подрядчика по строительству метро.
Армия и оружие
Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии
Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.
Здоровье
Ученица начальной школы скончалась от пневмонии во Владивостоке
Ученица 3-го класса одной из школ Владивостока скончалась от пневмонии.
Общество
РЖД закупит 15 тысяч компьютеров с российскими процессорами «Эльбрус»
РЖД планирует закупить 15 тысяч компьютеров с процессором «Эльбрус» и операционной системой российского производства.
Происшествия
В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
Общество
СКР назвал грабеж мотивом убийства российских журналистов в ЦАР
Политика
Трамп осудил Apple за отказ разблокировать телефоны преступников
Президент США Дональд Трамп раскритиковал Apple за то, что компания отказывается разблокировать телефоны преступников для содействия следствию.
Армия и оружие
Провокация эсминца ВМС США провалилась
В Минобороны России отчитали США за ложь о якобы опасном поведении российского корабля в Аравийском море.
Игры
Релиз Final Fantasy 7: Remake перенесли на месяц
Релиз Final Fantasy 7: Remake перенесли на месяц. Новая дата выхода игры от Square Enix – 10 апреля.