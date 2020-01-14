Происшествия

BFM.ruBFM.ruЭкс-полковник МВД Захарченко устроил драку в колонии

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко устроил драку в колонии, где отбывает наказание. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСИН по Мордовии, конфликт между двумя осужденными произошел 9 января «на почве личных неприязненных отношений».
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с чего всё началось

Полковник-миллиардер Захарченко избил в колонии «обиженного» из-за ботинок

Осужденный за взятку бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в настоящее время наказание в мордовской колонии (ИК-5), избил «обиженного». Об этом «Ленте.ру» сообщил информированный источник.
Lenta.ru07:26

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Причиной драки экс-полковника Захарченко стали честь и ботинки

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Адвокат Захарченко прокомментировал сообщения о драке в мордовской колонии

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ФСИН прокомментировала инцидент в колонии с Захарченко

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В Мордовии экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Info-RM09:26

Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

РИА Новости08:15

В мордовской колонии произошла драка с участием экс-полковника Захарченко

ТАСС07:53

Избитый полковником Захарченко осужденный оказался двухметровым тяжеловесом

Lenta.ru09:27
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РЖД предложили вдвое увеличить штрафы за курение и алкоголь в поездах

РЖД предложили внести изменения в Кодекс об административных нарушениях, которые позволят увеличить штрафы за курение в неустановленных местах, потребление алкогольной продукции и появление в состоянии опьянения.
РБК 11:55
Экономика

Козак поручил проверить сделки «Транслома» с РЖД по утилизации вагонов

Минпромторг, Минэкономразвития и Федеральная антимонопольная служба в срок до 10 февраля проведут проверку нескольких сделок на утилизацию вагонов между РЖД и компанией «Транслом».
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Чемпион мира по боксу Беспутин не прошел допинг-контроль

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Минздрав разъяснил приказ о гериатрической помощи

«Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом пациента»,— говорится в сообщении, где отмечается, что порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи утвержден приказом Минздрава в декабре 2019 года.
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Госдеп США пригрозил Ираку санкциями в случае покупки российских С-400

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Максим Фадеев признался, что планирует собрать новую группу Serebro.
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Глава Бурятии пообещал 100 тысяч за видеозапись резонансного ДТП

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В Германии прошла спецоперация против «лиц чеченского происхождения»

Исламисты "чеченского происхождения" оказались в фокусе полицейской спецоперации, которая прошла во вторник утром в четырех федеральных землях Германии, говорится в заявлении берлинской прокуратуры.
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Общество

Отец Меган Маркл может выступить против нее в суде

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OnePlus 8 получит экран с частотой обновления кадров 120 Гц

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В ДТП с электроопорой в Улан-Удэ погиб один человек

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Известная фотомодель Ксения Пунтус выпала из окна в Москве. Она отделалась вывихом бедра: окно находилось на третьем этаже.
Вести.Ru 11 января в 17:34
Происшествия

В США из-за сброса авиатоплива пострадали 40 человек

При сбросе авиационного топлива самолета авиакомпании Delta в американском штате Калифорния пострадали 40 человек.
Газета.Ru 19:58
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Корвет «Гремящий» испытал новое оружие в Баренцевом море

Корвет проекта 20385 «Гремящий» выполнил торпедную стрельбу по подводной и надводной целям, испытав новое вооружение в Баренцевом море, заявил начальник пресс-службы Северного флота Вадим Серга.
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Армия и оружие

По военной базе США в Ираке нанесли ракетный удар

Пока никто не взял на себя ответственность за случившееся. В ночь на 8 января Иран нанес ракетный удар по военным объектам США в Ираке.
Lenta.ru 15:42
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Неизбежное слияние: Млечный путь поглотил чужую галактику, таинственная звезда открывает секрет

Ученые характеризуют Млечный путь, как одну из своеобразных галактик, ставшей домов для «пожилых звезд».
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Помолодевшая Пугачева стала копией Орбакайте на новом селфи

Свое новое селфи выглядящая помолодевшей и посвежевшей Пугачева посвятила празднованию Нового года по старому стилю. — написала звезда.
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Экс-главу центра ядерной медицины заподозрили в создании ОПГ

В 2014 году глава Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба вручил Козину ведомственную награду — нагрудный знак «Бронзовый крест ФМБА России», а его заместителю Удовенко объявили благодарность.
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Мэрия столицы получила контрольный пакет акций «Мосметростроя»

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Российский Ми-35М отогнал курдов от патруля в Сирии

Вертолет Ми-35М Воздушно-космических сил России отогнал сторонников Рабочей партии Курдистана (РПК) на севере Сирии, пытавшихся забросать камнями российско-турецкий патруль возле города Кобани, населенного преимущественно курдами.
Lenta.ru 07:53
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Ученица начальной школы скончалась от пневмонии во Владивостоке

Ученица 3-го класса одной из школ Владивостока скончалась от пневмонии.
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РЖД закупит 15 тысяч компьютеров с российскими процессорами «Эльбрус»

РЖД планирует закупить 15 тысяч компьютеров с процессором «Эльбрус» и операционной системой российского производства.
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В Испании прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

Мощный взрыв прогремел на нефтехимическом заводе в провинции Таррагона (автономное сообщество Каталония) в Испании, сообщила служба гражданской защиты женералитета.
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Провокация эсминца ВМС США провалилась

В Минобороны России отчитали США за ложь о якобы опасном поведении российского корабля в Аравийском море.
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