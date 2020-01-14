Осужденный за взятку бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в настоящее время наказание в мордовской колонии (ИК-5), избил «обиженного». Об этом «Ленте.ру» сообщил информированный источник.

с чего всё началось

Экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко устроил драку в колонии, где отбывает наказание. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на управление ФСИН по Мордовии, конфликт между двумя осужденными произошел 9 января «на почве личных неприязненных отношений».

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