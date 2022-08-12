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Экс-полковник США Канчиан предрек Украине потерю ракет для HIMARS через несколько месяцев

Полковник американской морской пехоты в отставке Марк Канчиан заявил, что Украина рискует лишиться ракет для реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, поставляемых ей США.
Lenta.ru
Канчиан отметил, что численность производимых США боеприпасов для HIMARS достаточно ограничена.
Взгляд.ру
Вашингтон осуществляет поставки оружия Киеву в рамках спецоперации РФ по демилитаризации и денацификации Украины.
URA.Ru
Как писал сайт KР.RU в начале июля стало известно, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине новый пакет военной помощи, который включает четыре реактивные системы залпового огня HIMARS и боеприпасы к ним.
Комсомольская правда

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Американский полковник Канчиан предрек Украине потерю ракет для HIMARS через несколько месяцев
Комсомольская правда17:43
Полковник США Канчиан: Украина скоро останется без ракет для HIMARS
Life.ru17:37
Экс-полковник США Канчиан: Украина израсходует все ракеты для HIMARS через три месяца
ПолитРоссия17:16
Экс-полковник США Канчиан: Киев скоро растратит все боеприпасы для HIMARS
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Экс-полковник США Канчиан заявил, что у Киева скоро кончатся ракеты для HIMARS
Общественная служба новостей17:08
Экс-полковник США Канчиан предрек Украине потерю ракет для HIMARS через несколько месяцев
Lenta.ruвчера в 16:53
Экс-полковник США Канчиан: через несколько месяцев Киев останется без ракет для HIMARS
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