Происшествия

Вести.RuВести.RuОсужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными. По неофициальной информации, одним из ее участников стал бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество.
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с чего всё началось

Полковник-миллиардер Захарченко избил в колонии «обиженного» из-за ботинок

Осужденный за взятку бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в настоящее время наказание в мордовской колонии (ИК-5), избил «обиженного». Об этом «Ленте.ру» сообщил информированный источник.
Lenta.ru07:26

Подробнее о событии

В Мордовии экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

Info-RM09:26

Избитый полковником Захарченко осужденный оказался двухметровым тяжеловесом

Lenta.ru09:27

ФСИН прокомментировала инцидент в колонии с Захарченко

News.ru09:56

Причиной драки экс-полковника Захарченко стали честь и ботинки

Известия Мордовии09:15

Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

РИА Новости08:15

В мордовской колонии произошла драка с участием экс-полковника Захарченко

ТАСС07:53

Адвокат Захарченко прокомментировал сообщения о драке в мордовской колонии

МордовМедиа10:21
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Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 15:29, Ашберн
Шоу-бизнес

Дочь Маликова похудела и поделилась своей диетой

Вести Подмосковья 12:02
Общество

Оставленную на пять лет в клинике девочку перестали навещать

Родители, которые не забирают дочь из московской клиники «Мать и дитя» уже пять лет, в последнее время не навещали ребенка.
Lenta.ru 14:39
Шоу-бизнес

Модель из Ростова Виктория Лопырева стала брюнеткой

Старый Новый год известная телеведущая и модель Виктория Лопырева встретила в очень необычном образе — она стала брюнеткой с волосами до плеч.
Блокнот Ростов-на-Дону 03:35
Происшествия

В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе

Коммерсантъ 14:52
Общество

Послание Путина покажут на больших городских экранах

Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
Lenta.ru 13:12
Политика

NYT опубликовала видео предполагаемого попадания ракет в украинский Boeing

Газета The New York Times опубликовала еще одну видеозапись, на которой предположительно запечатлено попадание двух ракет в самолет Boeing 737 компании "Международные авиалинии Украины", по ошибке сбитый над Тегераном.
ТАСС 15:14
Общество

В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air

В январе 2020 года из обнародованной переписки сотрудников Boeing выяснилось, что в самой компании называли самолет «разработанным клоунами, которые, в свою очередь, находятся под надзором обезьян».
РБК 10:44
Армия и оружие

По американской базе в Ираке нанесен ракетный удар

По военной базе Эт-Таджи к северу от Багдада, где дислоцируются американские военнослужащие, был нанесен ракетный удар, сообщает ТАСС со ссылкой на местный телеканал "Ас-Сумария".
Российская газета 14:46
Общество

В Ульяновске учительницу потребовали уволить за покупку нижнего белья

Известия 10:48
Энергетика

Эксперт оценил планы Минска по альтернативным вариантам импорта нефти

Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал RT слова первого вице-премьера Белоруссии Дмитрия Крутого, который заявил, что Минск направил Украине, Польше, Казахстану, Азербайджану и странам Прибалтики коммерческие предложения по импорту нефти.
RT на русском 09:16
Экономика

Минимальная пенсия в ДНР превысила украинскую

На Украине размер минимальной пенсии составляет 1769 гривен, или 4508 рублей, сообщает «Страна.ua».
News.ru 06:32
Космос

Магнитную бурю сегодня могут почувствовать жители Алтайского края

Считается, что у многих людей это явление может вызывать быструю утомляемость, раздражительность, головные боли, снижение концентрации внимания.
Вести Алтай вчера в 21:00
Политика

Процедура импичмента Трампа может начаться в Сенате США 21 января

Сенат США может приступить к процедуре импичмента американского президента Дональда Трампа 21 января, заявил лидер республиканского большинства в верхней палате законодательного органа Митч Макконнелл.
Экономика сегодня 14:50
Общество

ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул

Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Российская газета 08:28
Политика

Около 500 тысяч украинцев получили гражданство России в 2019 году

В 2019 году около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство.
RT на русском 12:03
Культура

Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде

Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
РБК 13:24
Футбол

ЦСКА отправился на первый зимний сбор в Испанию

Московский ЦСКА утром 14 января отправился на первый зимний сбор в Испанию, где пройдут все три тренировочных сбора команды перед весенней частью чемпионата Российской премьер-лиги.
ProstoProSport 02:43
Авто

Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году

CarsWeek.ru 06:55
Общество

Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
RT на русском вчера в 13:14
Общество

В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции

Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
Известия 10:11
Происшествия

Истребитель ВВС Египта разбился в ходе тренировочного полета

Московский Комсомолец 11:26
Наука

Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток

Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
Российская газета 09:31
Происшествия

Россиянка задушила бывшего мужа за попытку изнасиловать дочь

Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Lenta.ru 04:44
Баскетбол

ЦСКА дома обыграл «Реал» в Евролиге

ЦСКА выиграл у «Реала» (60:55) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Спорт-Экспресс 13:56
Футбол

Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана

RT на русском вчера в 10:52
Шоу-бизнес

Федор Смолов женится на 17-летней внучке Ельцина

29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
ГЛАС.RU 13:44
Шоу-бизнес

Сергей Шнуров опубликовал редкое фото с новой женой

Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.
Дни24 12:57
Хоккей

«ОЭРДЖИ Юниор» впервые за 47 матчей одержал победу в МХЛ

ТАСС Спорт 13:23
Происшествия

На Кубани женщина выкинула 10-месячную дочь из купе поезда

Известия 07:39
Армия и оружие

В Астраханской области провели первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

Воздушно-космические силы Российской Федерации провели учения на территории Астраханской области.
Дни24 11:40
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Дело полковника ЗахарченкоБольше новостей по теме
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