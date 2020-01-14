Происшествия
Вести.RuОсужденный экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным
В мордовской исправительной колонии номер 5 выясняют обстоятельства драки между двумя заключенными. По неофициальной информации, одним из ее участников стал бывший сотрудник антикоррупционного главка МВД Дмитрий Захарченко, осужденный за взяточничество.
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с чего всё началось
Осужденный за взятку бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко, отбывающий в настоящее время наказание в мордовской колонии (ИК-5), избил «обиженного». Об этом «Ленте.ру» сообщил информированный источник.Lenta.ru07:26
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В Каталонии произошел взрыв на нефтехимическом заводе
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Послание президента Владимира Путина к Федеральному собранию будет показано на шести крупных городских экранах в Москве.
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В Boeing назвали идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air
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Экономика
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Считается, что у многих людей это явление может вызывать быструю утомляемость, раздражительность, головные боли, снижение концентрации внимания.
Политика
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Общество
ВЦИОМ: Треть россиян устала от новогодних каникул
Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
Политика
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В 2019 году около 500 тыс. украинцев получили российское гражданство.
Культура
Билли Айлиш исполнит заглавную песню в новом фильме о Джеймсе Бонде
Американская певица Билли Айлиш исполнит заглавную песню к новому фильму «Не время умирать» (No Time To Die) об агенте британской разведки Джеймсе Бонде.
Футбол
ЦСКА отправился на первый зимний сбор в Испанию
Московский ЦСКА утром 14 января отправился на первый зимний сбор в Испанию, где пройдут все три тренировочных сбора команды перед весенней частью чемпионата Российской премьер-лиги.
Авто
Названы самые продаваемые автомобили в России в 2019 году
Общество
Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия
Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Общество
В АТОР пообещали отсутствие очередей при заселении в отели в Турции
Туристам в Турции не придется часами ожидать в лобби отеля при заселении в связи с ужесточением в стране контроля за соблюдением закона о персональных данных.
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Истребитель ВВС Египта разбился в ходе тренировочного полета
Наука
Впервые создан робот, весь состоящий из живых клеток
Ученые из Университета Вермонта в США, опубликовали отчет о создании первого в мире робота, состоящего полностью из живых клеток.
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Жительница Гатчины Ленинградской области задушила мужа ремнем за попытку изнасиловать ее дочь.
Баскетбол
ЦСКА дома обыграл «Реал» в Евролиге
ЦСКА выиграл у «Реала» (60:55) в матче регулярного чемпионата баскетбольной Евролиги.
Футбол
Легенда турецкого футбола работает в такси после критики Эрдогана
Шоу-бизнес
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29-летний футболист сборной России по футболу Федор Смолов и Мария Юмашева (внучка Борис Ельцина) приняли решение пожениться.
Шоу-бизнес
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Лидер питерской музыкальной группировки «Ленинград» Сергей Шнуров впервые за довольно длительный период времени опубликовал на своей страничке в социальной сети Instagram фотографию со своей новой супругой.
Хоккей
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В Астраханской области провели первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»
Воздушно-космические силы Российской Федерации провели учения на территории Астраханской области.