Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с одним из заключённых в мордовской колонии, где он отбывает срок.

Экс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии

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