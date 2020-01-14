Происшествия

RT на русскомRT на русскомЭкс-полковник Захарченко подрался с заключённым в колонии

Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко подрался с одним из заключённых в мордовской колонии, где он отбывает срок.
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В Мордовии экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

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Экс-полковник Захарченко подрался с другим заключенным

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Избитый полковником Захарченко осужденный оказался двухметровым тяжеловесом

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В Астраханской области прошли первые стрельбы из ЗРК С-350 «Витязь»

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Глава Счётной палаты Алексей Кудрин высказался по поводу борьбы с бедностью в России.
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Британская королева Елизавета II поддержала решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
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Общество

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В Раде потребовали от Ирана официальных извинений за сбитый самолет

От Ирана потребовали официальных извинений за крушение украинского пассажирского самолета.
Вечерняя Москва 10:26
Авто

Toyota анонсировала новый компактный кроссовер

Компания Toyota подтвердила выпуск нового компактного кроссовера, который займет место под C-HR и будет конкурировать с Nissan Juke и Renault Captur.
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Пассажирка поезда Симферополь — Москва выбросила из купе грудную дочь

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Общество

В «Столото» отвергли обвинения в нечестном розыгрыше миллиарда

Обвинения в махинациях при розыгрыше одного миллиарда рублей в новогоднем тираже «Русского лото» отвергли в пресс-службе «Столото» и объявили о подготовке искового заявления в суд о защите деловой репутации.
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Гаджеты

Apple обновлением случайно сломала наушники AirPods Pro

Оказывается, причиной неполадок стало очередное обновление, случайно сломавшее фирменные наушники пользователей.
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Политика

Поездка Зеленского в Оман сбила с толку разведку США

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в Оман сбила с толку американскую разведку.
Lenta.ru 10:05
Происшествия

Пьяный воронежец устроил поножовщину в крымском поезде

Уроженец Воронежской области в Крыму ранил ножом двух пассажиров поезда – девушку 18 лет и парня 22 лет, сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте во вторник, 14 января.
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В «Единой России» не поддержали идею обложить налогом домохозяек

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В социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой

В работе социальной сети «ВКонтакте» произошел сбой. Внимание на это обратили интернет-пользователи.
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Армия и оружие

Бункер с американскими военными уничтожен иранской ракетой

Как следует из опубликованного одним из военнослужащих поста в любимой Трампом сети Twitter, после попадания иранской баллистической ракеты один из бункеров, который считался до этого момента очень надежным, был полностью разрушен.
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Политика

Украина заявила о снижении пассажиропотока на границе с Россией на 10%

Пассажиропоток на границе с Россией уменьшился почти на 10% в 2019 году, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
RT на русском 04:42
Общество

Boeing назвал идиотами обратившихся за обучением сотрудников Lion Air

Сотрудники Boeing в переписке между собой не стеснялись в выражениях по поводу покупателей лайнеров модели 737 MAX, просивших о переобучении летчиков.
РБК 10:44
Политика

Зеленского заподозрили в тайных переговорах с Россией на курорте

Фракция партии бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» заподозрила нынешнего лидера страны Владимира Зеленского в тайных переговорах с Россией во время его поездки на курорт в Оман в начале января.
Lenta.ru 10:26
Энергетика

В Белоруссии рассказали об альтернативах российской нефти

Первый вице-премьер правительства Белоруссии Дмитрий Крутой сообщил, что Минск разослал коммерческие предложения по поставкам в республику нефти взамен российской.
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Каждый третий россиянин (33 процента опрошенных) сообщил, что устал от длительных новогодних каникул, которые продолжались с 1 по 8 января.
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Британские ученые предложили лечить ОКР резиновой рукой и искусственными фекалиями

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Экономика

Более 60% желающих взять кредит россиян получили отказы от банков

В 2019 году банки одобрили лишь 36,9 процента заявок на кредиты.
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Политика

Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии в Москве

Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифа Хафтар объяснил отказ подписать мирный договор по Ливии с главой правительства национального согласия (ПНС) Фаизом Сараджем.
Lenta.ru 00:30
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РБК: в Москве задержан бывший директор центра ядерной медицины

Обновлено в 17:31 Бывшего исполняющего обязанности директора Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины (ФЦПиРОЯМ) Олега Козина задержали по подозрению в создании организованной преступной группировки.
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Немецкое СМИ рассказало о «секрете успеха» России во внешней политике

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Происшествия

Голунов признан потерпевшим по делу о превышении полномочий полицией

Журналист Иван Голунов признан потерпевшим по делу о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции.
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