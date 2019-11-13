Комиссия «Лефортово», руководствуясь ведомственной инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, поставила Дмитрия Захарченко на профилактический учет как склонного к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, а также к совершению побега.

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Курировавший борьбу с преступлениями в топливно-энергетическом комплексе экс-полковник МВД Дмитрий Захарченко получил статус склонного к побегу и нападению на представителей властей заключенного. Об этом "Коммерсанту" сообщил его адвокат Валерия Тунникова.

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