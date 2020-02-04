Осужденный бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправлен в штрафной изолятор в колонии в Мордовии, где отбывает наказание. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Горбатенко.

с чего всё началось

По данным управления ФСИН по Республике Мордовия, 9 января в ИК-5 в Зубово-Полянском районе между Дмитрием Захарченко и другим осужденным на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, переросший в драку. В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо.

Экс-полковник Захарченко помещен в штрафной изолятор в колонии

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