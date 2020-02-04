Происшествия
ТАССЭкс-полковник Захарченко помещен в штрафной изолятор в колонии
По данным управления ФСИН по Республике Мордовия, 9 января в ИК-5 в Зубово-Полянском районе между Дмитрием Захарченко и другим осужденным на почве личных неприязненных отношений произошел конфликт, переросший в драку. В результате один из осужденных получил несколько ударов кулаком и головой в лицо.
Читать в источнике
Оценить20
с чего всё началось
Осужденный бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправлен в штрафной изолятор в колонии в Мордовии, где отбывает наказание. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Горбатенко.ТАСС03:29
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7056 источников, обновлено в 05:07, Ашберн
Общество
«Белнефтехим» заявил о переговорах по поставке казахстанской нефти
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Казахстан сможет поставлять нефть, если «Россия согласится с этим».
Происшествия
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
Случайный прохожий обнаружил четыре тела на территории бывшей воинской части в Приморском районе Петербурга, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
Шоу-бизнес
Кудрявцева извинилась перед Успенской за эфир с её дочерью
Телеведущая Лера Кудрявцева принесла извинения Любови Успенской за эфир на телеканале НТВ, в котором её дочь Татьяна Плаксина обвинила мать в издевательствах.
Общество
Google впервые раскрыла, сколько денег приносит YouTube
Выручка от подписок в приведённые выше финансовые показатели YouTube не включена, она (наряду с выручкой от продаж смартфонов Pixel и смарт-колонок Google Home) относится к категории "прочее" в финансовом отчёте Alphabet - 5,3 млрд за последний квартал 2019-го.
Политика
Первый самолёт ВКС России вылетел за россиянами в Ухань
«Первый самолёт Воздушно-космических сил России вылетел с аэродрома Восточного военного округа для эвакуации российских граждан из города Ухань Китайской Народной Республики», — говорится в сообщении Минобороны.
Здоровье
Россия готовится к масштабному распространению коронавируса
Как сообщил во вторник замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой, созданию противовирусной вакцины мешает отсутствие штамма коронавируса в РФ.
Экономика
Tesla рекордно подорожала за сутки
Американский автопроизводитель Tesla подорожал за сутки на 19,89 процента на фоне сообщения Panasonic о первой прибыли в совместном предприятии, свидетельствуют данные биржи.
Армия и оружие
В Идлибе погибли восемь турецких военных
Число турецких военных, погибших при обстреле в Идлибе (Сирия), возросло до восьми, сообщил 3 февраля журналистам президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Общество
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Общество
Нидерланды предъявили обвинения фигурантам дела МН17
Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о катастрофе малайзийского Boeing рейса МН17 в 2014 году на Украине.
Происшествия
В Воронежской области в ДТП с микроавтобусом погибли два человека
Два человека погибли в ДТП с участием микроавтобуса и грузовика в Воронежской области.
Политика
Опубликован разговор заметившего иранскую ракету пилота с диспетчером
Пилот самолета авиакомпании Iran Aseman Airlines заметил попадание ракеты в украинский пассажирский самолет Boeing 737-800 и сообщил об этом диспетчеру.
Общество
Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал задержание всех директоров сахарных заводов страны.
Политика
Поправки в Конституцию поддержали свыше 90% россиян
Свыше 90% россиян считают нужными поправки в Конституцию.
Политика
Предполагаемого агента ЦРУ приговорили к смертной казни в Иране
В Иране был приговорен к смертной казни вероятный агент Центрального разведывательного управления США.
Политика
Путин и Лукашенко встретятся 7 февраля в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что планирует встретиться с президентом России Владимиром Путиным 7 февраля.
Технологии
Раскрыта дата старта предзаказов на Sony PlayStation 5
В Сети появились данные относительно даты старта предзаказа на Sony PlayStation 5. Презентация нового поколения популярной консоли должна состояться уже в начале марта 2020 года.
Общество
Инвестфорум в Сочи перенесут из-за коронавируса
Российский премьер-министр поручил перенести запланированный на 12-14 февраля 2020 года в Сочи российский инвестиционный форум из-за ситуации с коронавирусом, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.
Экономика
Росстат оценил рост российской экономики в 2019 году в 1,3%
ВВП России за 2019 год вырос на 1,3%. Такие данные приводит 3 февраля Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
Происшествия
В Ставрополе женщина родила дома сына и зарезала его ножницами
Жительница Ставрополя дома родила ребенка, а затем зарезала его ножницами.
Технологии
В Роскачестве указали на недостатки «умных колонок»
Специалисты испытали 17 новых моделей колонок - 12 беспроводных и пять домашних, в том числе «умные».
Экономика
Вступили в силу новые правила провоза денег через границу
В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
Экономика
В Хакасии заявили о нехватке денег на школы и детские сады
В пресс-службе Минфина РФ сообщили, что ведомство не получало в этом году обращения от Хакасии о предоставлении дополнительной помощи.
Политика
Эрдоган приветствовал почетный караул в Киеве словами «слава Украине»
Президент Турции Тайип Эрдоган в ходе визита на Украину приветствовал почетный караул в Киеве лозунгом "Слава Украине".
Шоу-бизнес
Мать Прохора Шаляпина засветила его 40-летнюю любовницу-миллионершу
Мать певца Прохора Шаляпина Елена Колесникова в Instagram опубликовала снимок его новой возлюбленной.
Общество
Минюст подтвердил, что коллекторам могут разрешить не называть имя
Минюст России объяснил защитой персональных данных инициативу разрешить коллекторам не представляться полным именем при звонке должникам, а использовать специальный идентификационный код.
Футбол
Зарплата Кокорина в «Зените» приравнена к МРОТ
На момент заключения договора с петербургским клубом, МРОТ в России составлял чуть более 11 тысяч рублей.
Шоу-бизнес
Игорь Крутой призвал Ирину Дубцову одеться
Под снимком Дубцова намекнула на новый проект, загадав, чтобы всё получилось: «Пусть всё сбудется».
Наука
Легкие успешно восстанавливаются после отказа от курения
Армия и оружие
На орбите развернулась борьба спутников-шпионов РФ и США
Запущенный в ноябре 2019 года, «Космос 2542» находился на той же орбите, что и спутник, управляемый Национальным управлением военно-космической разведки, который называется «USA 245», находящийся в космосе с 2013 года.