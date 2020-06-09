Земельный суд Зальцбурга во вторник приговорил отставного полковника вооруженных сил Австрии к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России, сообщил РИА Новости представитель суда Петер Эггер. "Суд приговорил (обвиняемого) к трем годам за разглашение государственной тайны", - сообщил Эггер.

с чего всё началось

В Зальцбурге огласили приговор в отношении отставного полковника вооруженных сил Австрии. По данным РИА Новости, Земельный суд Зальцбурга приговорил экс-военного к трем годам лишения свободы за шпионаж в пользу России.

Экс-полковника ВС Австрии осудили за шпионаж в пользу России

Происшествия Жириновский потребовал для Ефремова 12 лет колонии Лидер ЛДПР Владимир Жириновский потребовал жесткого наказания для актера Михаила Ефремова, устроившего ДТП со смертельным исходом — 12 лет колонии. 14

Экономика Депутат АКЗС рассказал о том, когда в Алтайском крае заработают полигоны и экотехнопарки По словам депутата, ООО «ВторГеоРесурс» (Рубцовская зона) в 2019 году приобрело объект обработки твердых коммунальных отходов - линию стоимостью 5,5 млн рублей.

Общество В США похоронили Джорджа Флойда В техасском Хьюстоне закончилась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, погибшего от рук офицера полиции в Миннеаполисе. 1

Экономика Принят закон, обнуляющий налоги бизнеса, признанного жертвой пандемии Согласно закону право на льготу имеют: предприниматели, включенные в перечень экономических отраслей – жертв COVID-19; компании, поименованные в реестре МСП по данным отчетности за 2018 год и работающие в отраслях, признанных жертвами COVID-19; социально ориентированные НКО – получатели грантов в рамках госпрограмм с 2017 года; отдельные некоммерческие и религиозные организации. 3

Кино Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.

Общество Путин подписал закон об удвоении детских пособий Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. 462

Происшествия В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике. 363

Происшествия Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.

Происшествия Главный нарколог России прокомментировал пьянство Ефремова Брюн напомнил, что разработаны различные методики лечения людей с алкогольной зависимостью, возможен курс лечения. 4

Политика Зеленский рассказал об отношении к Бандере Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношение к лидеру экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере в стране неоднозначное. 8

Общество IBM отказалась от разработок в области распознавания лиц IBM решительно выступает против использования любых технологий, в том числе технологий распознавания лиц, предлагаемых другими поставщиками, для массового наблюдения, расового профилирования, нарушений основных прав и свобод человека или любых целей, которые не соответствуют нашим ценностям и ключевым принципам, — заявил глава компании. 2

Политика Виктор Черномырдин: «Они в окна выставляли женщин, между ног ставили пулемет». 14 июня исполняется 25 лет со дня трагедии в Буденновске 14 июня 1995 года группа террористов под руководством полевого командира Шамиля Басаева въехала в небольшой городок Буденновск Ставропольского края, захватила здание больницы, в котором, по разным данным, находилось от 1200 до 2000 заложников.

Общество Американская экономика вошла в рецессию В феврале текущего года экономика Соединенных Штатов погрузилась в рецессию, сообщает ToDay News Ufa. 40