Происшествия

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Осужденного за взятку бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко поместили в штрафной изолятор колонии. Об этом сообщил его адвокат Александр Горбатенко 4 февраля.
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Экс-полковник Захарченко помещен в штрафной изолятор в колонии

Осужденный бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправлен в штрафной изолятор в колонии в Мордовии, где отбывает наказание. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Горбатенко.
ТАСС03:29

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Бывший полковник Захарченко отправился в штрафной изолятор

Известия Мордовии06:30

Экс-полковник Захарченко помещен в штрафной изолятор в колонии

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Экс-полковника Захарченко отправили в штрафной изолятор в колонии

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Экс-полковник Захарченко угодил в штрафной изолятор мордовской колонии

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Осужденного мордовской колонии Дмитрия Захарченко поместили в штрафной изолятор

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Смолов объяснил, почему перешел в «Сельту»

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В прошлом году ресурс Deadline сообщил, что сериал «Обитель зла» находится в разработке у Netflix.
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В Москве возбуждено уголовное дело по факту нанесения травм ребенку

В Москве правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту нанесения травм несовершеннолетнему ребенку.
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Экс-игрок «Ливерпуля» назвал Балотелли самым сумасшедшим футболистом

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Лазар Маркович рассказал об особенностях поведения экс-нападающего англичан Марио Балотелли.
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Во Франции зарезали чеченского блогера

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Лукашенко анонсировал встречу с Путиным

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Стрелков отреагировал на обвинения по делу о крушении MH17

Один из бывших лидеров ополчения самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), отставной полковник ФСБ Игорь Гиркин (Стрелков) отказался признавать предъявленное ему Национальной прокуратурой Нидерландов обвинение в крушении летевшего рейсом MH17 малайзийского Boeing в Донбассе.
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Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Глава парламентской фракции ЛДПР Владимир Жириновский не переписывался с депутатом Верховной Рады Ильей Кивой.
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Президент России Владимир Путин выразил надежду на то, что КНР удастся с честью выйти из ситуации с коронавирусом.
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Белоруссия опровергла информацию о создании учебного центра НАТО

Министерство обороны Белоруссии опровергло появившуюся информацию о создании учебного центра НАТО в стране, передает Sputnik.
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Брат Пабло Эскобара показал новый складной смартфон

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает «отомстить» Дамаску за гибель турецких военных и гражданских лиц в сирийской провинции Идлиб.
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«Уральские авиалинии» объяснили отказ провозить граждан СНГ из Китая

«Уральские авиалинии» с февраля имеют право перевозить из Китая только граждан России. Об этом РБК заявили в пресс-службе авиакомпании.
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К законопроекту об изменении Конституции поступило 65 поправок

Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что ко второму чтению президентского законопроекта об изменении Конституции в комитет нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству поступило 65 поправок.
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Двукратный чемпион России по боксу Георгий Кушиташвили заявил, что никогда не употреблял наркотики.
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Напомним, что ранее у семьи главы "Ростеха" Сергея Чемезова обнаружили недвижимость на Рублевке стоимостью в 4 млрд руб. Кроме того, у сестры нынешнего премьер-министра Михаила Мишустина Натальи Стениной была найдена скрытая недвижимость на один миллиард рублей.
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В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

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