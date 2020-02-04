Происшествия

ИзвестияИзвестияЭкс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку

Осужденного за взятку бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко поместили в штрафной изолятор колонии. Об этом сообщил его адвокат Александр Горбатенко 4 февраля.
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Экс-полковник Захарченко помещен в штрафной изолятор в колонии

Осужденный бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправлен в штрафной изолятор в колонии в Мордовии, где отбывает наказание. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Горбатенко.
ТАСС03:29

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Бывший полковник Захарченко отправился в штрафной изолятор

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Осужденного мордовской колонии Дмитрия Захарченко поместили в штрафной изолятор

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Экс-полковник Захарченко угодил в штрафной изолятор мордовской колонии

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Экс-полковник Захарченко помещен в штрафной изолятор в колонии

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Турция спонсировала террористическую деятельность группировки «Джабхат Ан-Нусра» (запрещена в РФ) на территории Сирии.
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Политика

Путин заявил, что поправки к Конституции продиктованы жизнью

Поправки к Конституции, предложенные в послании Федеральному собранию, продиктованы жизнью, заявил президент России Владимир Путин.
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Кубань: сильные дожди затопили Горячий Ключ

По информации паблика "Горячий Ключ news", в городе введён режим ЧС, в ряде районов пропало электричество. https: / / www.instagram.com / p / B8IspRdDbK _ / Как ранее сообщало ИА REGNUM, сильные ливни обрушились на регион вечером 3 февраля.
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Как сообщает «Комсомольская правда», в Приморье огурцы стоят по 400 рублей за килограмм, вирус также взвинтил цены на помидоры: привезенные из Азербайджана овощи стоят по 700 рублей за килограмм.
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В новом КоАП разрешат оплачивать штрафы со скидкой 50%

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Несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в России, Минздрав готовится к возможному распространению инфекции, заявил замглавы ведомства Сергей Краевой.
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Культура

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В РПЦ обсуждают отказ от освящения оружия массового поражения

Межсоборное присутствие РПЦ подготовило проект документа, в котором рекомендует отказаться от освящения оружия избирательного действия и оружия массового поражения.
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Virtus.pro: «Сумма сделки с RodjER переоценена»

Ранее СЕО NAVI Евгений Золотарев заявил, что переход Никогосяна в Virtus.pro стал самым дорогим трансфером в истории Dota 2.
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Группа ЧТПЗ утвердила стратегию развития до конца 2024 года

«Объем капитальных вложений в стратегические проекты вкупе с обширной программой повышения операционной эффективности до конца 2024 года позволит Группе ЧТПЗ стать номером один в отрасли по показателю рентабельности по EBITDA», – прокомментировал председатель Совета директоров Группы ЧТПЗ Андрей Комаров.
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Генпрокуратура отказалась извиниться перед Голуновым

Генеральная прокуратура РФ отказалась принести официальные извинения журналисту интернет-издания "Медуза" Ивану Голунову за незаконное уголовное преследование.
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Вступили в силу новые правила провоза денег через границу

В странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) вступили в силу новые правила провоза наличных денег через границу.
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Клебо досрочно поздравил Большунова с победой в Кубке мира

Трехкратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо досрочно поздравил российского лыжника Александра Большунова с победой в общем зачете Кубка мира.
РИА Новости 05:16
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Волгоградец избил врача и медсестру перинатального центра

22-летний житель Волгограда избил 39-летнего врача и 64-летнюю медсестру перинатального центра.
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Общество

В Одессе демонтировали последний барельеф маршалу Жукову

РИА Новости 05:46
Политика

Захарова отреагировала на слова главы МИД Польши о победе в споре с РФ

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 3 февраля на своей странице в Facebook прокомментировала высказывания министра иностранных дел Польши Яцека Чапутовича о победе в «историческом споре с Россией».
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Общество

МВД предложило трехзначные комбинации кодов регионов для автономеров

МВД предложило ввести изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров, установив трехзначный код для некоторых российских регионов.
ТАСС вчера в 01:07
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Нафтогаз заявил о выплате премий за «победу» над Газпромом

Компания Нафтогаз получит премиальные в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных Газпромом, за «победу» в Стокгольмском суде, сообщил исполнительный директор компании Юрий Витренко.
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Google раскрыла доходы от YouTube

Google купила видеосервис в 2006 году за $1,65 млрд и с тех пор ни разу не публиковала данные о доходах YouTube с рекламы.
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Александр Захарченко
Военный и государственный деятель непризнанной Донецкой Народной Республики. Глава государства, председатель Совета министров и верховный главнокомандующий вооружёнными силами ДНР.
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