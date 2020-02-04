Происшествия
ИзвестияЭкс-полковника Захарченко поместили в штрафной изолятор за драку
Осужденного за взятку бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко поместили в штрафной изолятор колонии. Об этом сообщил его адвокат Александр Горбатенко 4 февраля.
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с чего всё началось
Осужденный бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко отправлен в штрафной изолятор в колонии в Мордовии, где отбывает наказание. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Александр Горбатенко.ТАСС03:29
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