Общество

Российская газетаРоссийская газетаЭкс-полковника Захарченко признали опасным и склонным к побегу

Бывшему сотруднику полиции экс-полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко перед отправкой в места лишения свободы строгого режима присвоили статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей.
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с чего всё началось

«Лефортово» склонилось к побегу Дмитрия Захарченко

Комиссия «Лефортово», руководствуясь ведомственной инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, поставила Дмитрия Захарченко на профилактический учет как склонного к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, а также к совершению побега.
Коммерсантъвчера в 17:49

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Захарченко присвоили статус склонного к побегу заключенного

Коммерсантъ02:58

Адвокат экс-полковника Захарченко обжалует решение СИЗО о признании его склонным к побегу

ТАСС01:33

Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным для окружающих

Lenta.ruвчера в 19:37

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Известиявчера в 23:42

Экс-полковник Захарченко получил статус опасного для окружающих, пишут СМИ

РИА Новостивчера в 22:05

Полковника-миллиардера Захарченко признали опасным и склонным к побегу

URA.Ruвчера в 20:06

В «Лефортово» сочли экс-полковника Захарченко склонным к побегу

РБК00:49
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Следователи СК России в Кузбассе возбудили уголовное дело по факту присвоения и растраты денег на жизнедеятельность исправительной колонии в Новокузнецке.
Москва 24 04:18
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Самое крупное за полвека наводнение произошло в Венеции

Ожидается, что в ближайшие дни так называемая "высокая вода" останется серьезной проблемой для Венеции: в среду пиковый уровень воды в городе составит 160 см, в четверг он опустится до 130 см, а в пятницу снова повысится до 140 см.
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Российская газета вчера в 22:05
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Обыски идут в Главном управлении ФСИН по Ростовской области, начальник управления Муслим Даххаев и двое его заместителей задержаны, сообщает «Интерфакс».
BFM.ru 04:27
Происшествия

Державшая детей взаперти россиянка покончила с собой после их побега

Lenta.ru вчера в 04:37
Происшествия

В «Артеке» во сне умерла 15-летняя девочка

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Общество

Эксперты назвали пищевые привычки, способствующие быстрому набору веса

РИА Новости 02:39
Шоу-бизнес

Панин привязал дочь к батарее из-за беспорядка в квартире

Российский актер Алексей Панин привязал свою дочь к батарее за то, что она устроила беспорядок в квартире.
Lenta.ru вчера в 09:28
Общество

Путин одобрил внедрение налога на самозанятых по всей России

Налоговый режим самозанятых поэтапно распространится по всем регионам России, такое решение одобрил 11 ноября президент России Владимир Путин на совещании с правительством, сообщает пресс-служба Кремля.
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Общество

Основателя Cirque du Soleil задержали за выращивание марихуаны

Газета.Ru 02:47
Общество

Ямальский экс-сенатор останется без гражданства Кипра

Бывший сенатор от Ямало-Ненецкого автономного округа, экс-владелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев может лишиться гражданства Кипра наряду с другими олигархами.
URA.Ru вчера в 10:21
Хоккей

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Вести.Ru вчера в 23:45
Культура

HBO может представить продолжение сериала «Друзья»

Сериал "Друзья", который в 2019 году отпраздновал свое 25-летие, может получить продолжение.
Газета.Ru вчера в 20:16
Общество

На Россию надвигаются аномальные холода

Основное похолодание придется на юг западной Сибири на 14 ноября и затронет юг Западной Сибири.
Российская газета вчера в 21:00
Происшествия

Защита заявила о подмене сбежавшего «кота-наркокурьера» в суде

Животное после задержания поместили в зооуголок городского парка Новомосковска, однако кот оттуда сбежал.
РБК 03:26
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК вчера в 10:21
Общество

Челябинский аэропорт «Игорь» стал мемом в соцсетях

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Газета.Ru 03:01
Гаджеты

Названы лучшие смартфоны на распродаже AliExpress

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Экономика сегодня 10 ноября в 16:10
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Политика

В Киеве проходит акция против снятия запрета на продажу земли

Возле здания Верховной рады в Киеве началась акция протеста по поводу предполагаемого правительством Украины снятия запрета на продажу земли.
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Единоборства

Хабиб Нурмагомедов и Тони Фергюсон еще могут подраться в России

FightTime.ru 03:50
Кино

В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского

В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
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В России снизились цены на свинину

Крупные производители в России заявили о падении отпускных цен на свинину, сообщает РБК.
Аргументы и Факты вчера в 06:25
Единоборства

Противник Лобова избил двух мужчин в туалете

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Минфин планирует сократить долю доллара в ФНБ

Минфин России в 2020 году намерен изменить валютную структуру Фонда национального благосостояния (ФНБ).
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Историки рассказали, как Ту-95 сбивали истребители НАТО

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«Нафтогаз» поднял цену на газ для населения Украины на 14,7%

Компания "Нафтогаз Украины" повысила цену на газ для населения в ноябре до 14,7%. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу компании.
Газета.Ru 11 ноября в 13:25
Политика

Названо условие подписания Минском дорожных карт по интеграции с РФ

Белоруссия подпишет дорожные карты по интеграции с Россией в случае, если интересы Минска будут соблюдены.
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Дело полковника ЗахарченкоБольше новостей по теме
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