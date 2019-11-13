Происшествия
Газета.RuЭкс-полковнику Захарченко присвоили статус опасного для окружающих
Бывшему полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, который осужден за взяточничество, назначили статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Читать в источнике
Оценить16
с чего всё началось
Комиссия «Лефортово», руководствуясь ведомственной инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, поставила Дмитрия Захарченко на профилактический учет как склонного к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, а также к совершению побега.Коммерсантъвчера в 17:49
Подробнее о событии
Показать все источники
СМИ: экс-полковник Захарченко получил статус опасного для окружающих
Московский Комсомолецвчера в 23:24
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 00:15, Ашберн
Происшествия
В Москве из горящей квартиры спасли 14 человек
Спасатели эвакуировали 14 человек из горящей квартиры по адресу ул. Профсоюзная, д. 118, к. 1 в Москве.
RT на русском вчера в 23:33
Шоу-бизнес
МакSим заподозрили в гормональной терапии из-за отекшего лица
На днях же у фанатов появился новый повод для беспокойства: в Сеть попал ролик, на котором певицу едва можно узнать из-за сильного отека, искажающего черты лица.
StarHit.ru вчера в 11:00
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Газета.Ru вчера в 16:30
Общество
Руки-Базуки попросил об операции по удалению бицепсов из-за воспаления
Блогер Кирилл Терешин, известный как Руки-Базуки, намерен сделать операцию на бицепсы, сообщает телеграм-канал Mash.
Газета.Ru вчера в 05:18
Экономика
Денис Бразаускас: Маленькая поправка на большой вопрос в Хакасии
Депутат Верховного Совета Хакасии от «Коммунистов России» Денис Бразаускас считает, что угледобывающие предприятия в регионе не могут быть участниками региональных инвестиционных проектов (РИП) таким образом получать льготы.
ИА Хакасия вчера в 23:32
Футбол
«Реал» готов заплатить рекордные € 400 млн за Мбаппе
Отмечается, что «Реал» готов предложить «ПСЖ» € 400 млн за трансфер 20-летнего форварда.
Чемпионат вчера в 23:27
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
Ведомости вчера в 04:58
Политика
Бывший президент Боливии прибыл в Мексику
Дождь вчера в 14:43
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета вчера в 22:05
Политика
Лавров в шутку ответил на вопрос о «подготовке» России к выборам в США
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе второго парижского Форума мира в шутку пообещал решить вопрос выборов президента Соединенных Штатов в 2020 году.
REGNUM вчера в 06:57
Общество
«Ведомости»: штрафы за хулиганство предлагают увеличить в пять раз
Штрафы за хулиганство предлагается поднять в пять раз, некоторые положения вынести в отдельные главы, сообщает в среду газета "Ведомости" со ссылкой на участников заседания в Аналитическом центре правительства.
ТАСС вчера в 23:32
Футбол
Сборная России отказалась от новой формы
"Сборная России сыграет в ближайших матчах в той форме, в которой и начинала отборочный цикл", - заявили в пресс-службе национальной команды.
Газета.Ru вчера в 16:38
Экономика
РБК: 10 крупнейших компаний России накопили запас в 3,4 трлн рублей
Объем денежных средств и эквивалентов, накопленных на счетах десяти крупнейших компаний России на конец 2018 года составил 3,4 трлн руб. Об этом свидетельствует бухгалтерская отчетность, опубликованная Росстатом и самими компаниями, которую проанализировал РБК.
Коммерсантъ вчера в 22:16
Фигурное катание
Появилось видео нового показательного номера Медведевой
Metaratings 11 ноября в 10:57
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru вчера в 03:31
Политика
Названы три нарушенных обещания Зеленского
Президент Украины Владимир Зеленский уже совершил три ошибки, не выполнив предвыборные обещания, заявил руководитель платформы "Национальная стратегия развития" Дмитрий Спивак в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 20:39
Авто
Hyundai готовит новый компактный седан Aura
Аналитики называют Hyundai Aura преемником модели Xcent, которая выпускается на том же индийском рынке уже около пяти лет.
Car.ru вчера в 04:50
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру вчера в 02:29
Политика
Глава Пентагона ответил по-русски на вопрос об импичменте Трампа
Глава Пентагона Марк Эспер ответил на вопрос журналистов об импичменте президента США Дональда Трампа на русском языке.
Известия вчера в 13:36
Общество
Дальневосточникам предлагают вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию - 55 лет для женщин и 60 для мужчин - предлагает глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
Российская газета вчера в 02:20
Авто
Mitsubishi представил новый кроссовер-минивэн Xpander
Компания Mitsubishi провела презентацию новой версию своего автомобиля Xpander, который предлагается с прежними силовыми установками, но немного отличается в экстерьере и салоне.
Tvoe-avto.com вчера в 12:28
Фигурное катание
ФФКР просит разрешить четверные прыжки в короткой программе
Metaratings вчера в 05:05
Шоу-бизнес
Ростовчанка Костенко купала в море свою дочь в памперсе
Подписчики модели Анастасии Костенко из Ростова раскритиковали ее за то, что она не сняла с ребенка памперс на пляже, комментарии они оставили в Instagram девушки.
Rostov gazeta вчера в 01:37
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали сроки вакцинации от гриппа
Не сделавшие еще прививку от гриппа жители России могут привиться до конца ноября, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
REGNUM 00:10
Общество
В России выросло число случаев мошенничества с платёжными картами
Согласно статистике ведомства, с января по сентябрь 2019 года в России было зарегистрировано 10,3 тыс. преступлений, квалифицированных по ст. 159.3 Уголовного кодекса («Мошенничество с использованием электронных средств платежа»).
RT на русском вчера в 22:00
Автоспорт
Бывший менеджер Шумахера: «Уверен, что мы ещё увидим Михаэля»
Вилли Вебер, являющийся экс-менеджером легендарного гонщика Михаэля Шумахера, сообщил, что у него нет никакой информации о состоянии культового пилота "Формулы-1".
Sport.ru 11 ноября в 07:43
Кино
Вышел трейлер фильма про Соника с обновленной версией персонажа
Paramount Pictures выпустила новый трейлер фильма «Соник в кино».
CyberSport.ru вчера в 06:35
Авто
АвтоВАЗ запускает программу «Подменный автомобиль»
Онлайн, АвтоВАЗа стал четко регламентировать обязанности каждого официального дилера LADA иметь в своем парке подменный автомобиль, который выдается на время ремонта клиенту сервисного центра.
32CARS.ru 10 ноября в 23:43
Экономика
Российский рынок акций обеспечил инвесторам самый высокий доход в мире
Российский рынок акций с начала года обеспечил инвесторам самый большой доход по сравнению с остальными подобными рынками мира, сообщил РБК стратег Сбербанка по рынку ценных бумаг Коул Эйксон.
РБК 00:00
Экономика
Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru 11 ноября в 21:47