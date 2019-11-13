Комиссия «Лефортово», руководствуясь ведомственной инструкцией по профилактике правонарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы, поставила Дмитрия Захарченко на профилактический учет как склонного к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, а также к совершению побега.

с чего всё началось

Бывшему полковнику ГУЭБиПК МВД Дмитрию Захарченко, который осужден за взяточничество, назначили статус заключенного, склонного к побегу и нападению на представителей властей. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

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