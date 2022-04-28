Российские производители колбас и сосисок могут столкнуться со сложностями из-за анонсированного еще в начале апреля запрета Евросоюза (ЕС) на поставки в Россию оболочек, необходимых для производства этих продуктов, из-за чего существует риск сокращения ассортимента колбасной продукции.