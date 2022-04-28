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Экс-полузащитник «Рубина» обвиняется в изнасиловании

Полузащитник «Гранады» Рубен Рочина, ранее выступавший за казанский «Рубин», обвиняется в изнасиловании, сообщает ABC.
Чемпионат
По информации источника, футболист обвиняется в изнасиловании, предположительно, совершённом в мае 2021 года.
Чемпионат
Отмечается, что всё произошло во время вечеринки в доме друга Рочины.
Чемпионат
В 31 матче за казанскую команду забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.
Спорт-Экспресс

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Экс-полузащитник «Рубина» обвиняется в изнасиловании
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