Lenta.ruЭкс-помощник президента РФ Сурков: до 2121 года человечество переживет несколько войнБывший помощник президента России Владислав Сурков спрогнозировал будущее человечества в статье для портала «Актуальные комментарии».Московский КомсомолецТолько к концу века "реформы и революции породят несколько новых видов государств, которые разовьются и окрепнут к началу следующего столетия".Pravda.RuВ свою очередь, виртуальные республики, которые возникнут в Сети, "покажут пример создания государств без территории" и "превратятся в равноправных участников международных отношений".ТАССВдобавок на подобной платформе выстроится линейка вторичных и промежуточных моделей политического существования — карликовая сверхдержава, экологическая диктатура, постпатриотическое сообщество, виртуальная республика.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПолитика СегодняПолитика СегодняФАНГазета.RuТелеканал 360°ЦарьградГлагоLС чего всё началосьБезлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 годаИх симметричность и зеркальность наглядно выражаются в мифах о возвращении богов и героев: Иисус Рождества и Голгофы является христианам из прошлого, Иисус Второго пришествия и Хилиазма — из будущего.Актуальные комментарии06:50Подробнее о событииСурков: В будущем в мире появится новая форма демократииЭхо Москвы11:26Бывший помощник главы РФ Владислав Сурков дал политический прогноз на 2121 годИА SM-News09:32Экс-помощник президента РФ Сурков: до 2121 года человечество переживет несколько войнLenta.ru08:14Сурков предрек «безлюдную демократию» вместо «человеческого государства»РБК08:56Владислав Сурков рассказал о неизбежности возникновения безлюдной демократииБИЗНЕС Online08:51Нас ждет нашествие роботов: Клименко поддержал Суркова, предрекшего переход власти к машинамОбщественная служба новостей10:29Экс-помощник президента Сурков заявил о неизбежном появлении безлюдной демократииТелеканал 360°09:13Показать ещёОценить397Поделиться