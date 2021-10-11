Будьте в Плюсе

Экс-помощник президента РФ Сурков: до 2121 года человечество переживет несколько войн

Бывший помощник президента России Владислав Сурков спрогнозировал будущее человечества в статье для портала «Актуальные комментарии».
Московский Комсомолец
Только к концу века "реформы и революции породят несколько новых видов государств, которые разовьются и окрепнут к началу следующего столетия".
Pravda.Ru
В свою очередь, виртуальные республики, которые возникнут в Сети, "покажут пример создания государств без территории" и "превратятся в равноправных участников международных отношений".
ТАСС
Вдобавок на подобной платформе выстроится линейка вторичных и промежуточных моделей политического существования — карликовая сверхдержава, экологическая диктатура, постпатриотическое сообщество, виртуальная республика.
Lenta.ru

С чего всё началось

Безлюдная демократия и другие политические чудеса 2121 года
Их симметричность и зеркальность наглядно выражаются в мифах о возвращении богов и героев: Иисус Рождества и Голгофы является христианам из прошлого, Иисус Второго пришествия и Хилиазма — из будущего.
Актуальные комментарии06:50

Подробнее о событии

Сурков: В будущем в мире появится новая форма демократии
Эхо Москвы11:26
Бывший помощник главы РФ Владислав Сурков дал политический прогноз на 2121 год
ИА SM-News09:32
Экс-помощник президента РФ Сурков: до 2121 года человечество переживет несколько войн
Lenta.ru08:14
Сурков предрек «безлюдную демократию» вместо «человеческого государства»
РБК08:56
Владислав Сурков рассказал о неизбежности возникновения безлюдной демократии
БИЗНЕС Online08:51
Нас ждет нашествие роботов: Клименко поддержал Суркова, предрекшего переход власти к машинам
Общественная служба новостей10:29
Экс-помощник президента Сурков заявил о неизбежном появлении безлюдной демократии
Телеканал 360°09:13

Интересное

ЕС добавил восемь человек в санкционный список за «подрыв суверенитета Украины»

Совет Евросоюза расширил список персональных санкций против российских и украинских физлиц и организаций "за подрыв территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".
РИА Новости09:34

В Ленинградской области введут QR-коды для посещения театров и бассейнов с 15 ноября

QR-коды на посещение театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-центров вводят в Ленинградской области с 15 ноября, также можно будет предъявлять ПЦР-тесты, сообщают региональные власти.
РИА Новости10:30