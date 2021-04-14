Шойгу заявил о сосредоточении 40 тысяч военнослужащих США и НАТО у границ РФ

Всего рядом с территорией РФ будет сосредоточено 40 тыс. иностранных военнослужащих и 15 тыс. единиц вооружения и военной техники, в том числе стратегической авиации, сказал Шойгу.