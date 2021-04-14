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Газета.Ru

Экс-помощника полпреда президента в УФО Воробьева приговорили к 12,5 годам за госизмену

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Мосгорсуд приговорил к 12,5 годам заключения помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. Александр Воробьев признан виновным в государственной измене, заявили РИА "Новости" представители столичного суда.В источнике
С чего всё началось

Суд приговорил к 12,5 года колонии экс-помощника полпреда в УФО Воробьева за госизмену

Московский городской суд назначил 12,5 года колонии строгого режима бывшему помощнику полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву, признав его виновным в государственной измене.
ТАСС05:26

Подробнее о событии

Экс-помощнику полпреда президента в УрФО дали 12,5 лет за госизмену

РБК06:19

Суд приговорил к 12,5 года колонии экс-помощника полпреда в УФО Воробьева за госизмену

ТАСС05:26

Экс-помощник полпреда в УФО Воробьев получил 12,5 года за госизмену

РИА Новости05:52

Мосгорсуд вынес приговор экс-помощнику уральского полпреда по делу о госизмене

Znak.com05:51

Экс-помощнику полпреда президента в УФО Воробьеву дали 12,5 лет за госизмену

Интерфакс05:31

Бывшего помощника полпреда президента России посадили на 12 лет за госизмену

Lenta.ru05:29

Бывший помощник полпреда в УрФО получил 12 лет колонии за госизмену

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