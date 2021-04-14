Экс-помощника полпреда президента в УФО Воробьева приговорили к 12,5 годам за госизмену
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Мосгорсуд приговорил к 12,5 годам заключения помощника полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе. Александр Воробьев признан виновным в государственной измене, заявили РИА "Новости" представители столичного суда.В источнике
С чего всё началось
Суд приговорил к 12,5 года колонии экс-помощника полпреда в УФО Воробьева за госизмену
Московский городской суд назначил 12,5 года колонии строгого режима бывшему помощнику полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Александру Воробьеву, признав его виновным в государственной измене.
ТАСС05:26