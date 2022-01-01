РИА НовостиЭкс-послы США Макфол и Вершбоу призвали Байдена опубликовать список санкций против РоссииБолее двух десятков американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности США призвала президента Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон готов ввести против России в случае эскалации ситуации с Украиной.РИА НовостиКак сообщает Associated Press, соответствующее заявление подписали экс-послы США в Москве Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также несколько бывших американских дипломатов на Украине.RT на русскомПо информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной.РИА НовостиКремль указывал, что Путин заявил о том, что Россия будет «добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России».РБКЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruРБКПодробнее о событииAP: Макфол и другие экс-послы США потребовали от Байдена обнародовать санкции против РФLife.ru21:05Экс-послы США Макфол и Вершбоу призвали Байдена опубликовать список санкций против РоссииРИА Новости20:57Бывшие послы США в РФ призывают Вашингтон обнародовать подготовленные на случай нападения РФ на Украину санкцииИнтерфакс18:54AP: Белый дом должен обнародовать подготовленных на случай нападения РФ на Украину санкцииLenta.ru19:54Экс-сотрудники администрации США призвали Вашингтон обнародовать антироссийские санкцииRT на русском19:27Макфол, Вершбоу и другие послы потребовали от Байдена обнародовать санкции против РоссииРБК19:18От Вашингтона потребовали обнародовать меры, согласованные на случай нападения России на УкраинуЭхо Москвы20:04Показать ещёОценить37Поделиться