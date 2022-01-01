Будьте в Плюсе

Экс-послы США Макфол и Вершбоу призвали Байдена опубликовать список санкций против России

Более двух десятков американских дипломатов и сотрудников в сфере национальной безопасности США призвала президента Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон готов ввести против России в случае эскалации ситуации с Украиной.
РИА Новости
Как сообщает Associated Press, соответствующее заявление подписали экс-послы США в Москве Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также несколько бывших американских дипломатов на Украине.
RT на русском
По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной.
РИА Новости
Кремль указывал, что Путин заявил о том, что Россия будет «добиваться результата в виде обеспечения гарантированной безопасности России».
РБК

Подробнее о событии

AP: Макфол и другие экс-послы США потребовали от Байдена обнародовать санкции против РФ
Life.ru21:05
Экс-послы США Макфол и Вершбоу призвали Байдена опубликовать список санкций против России
РИА Новости20:57
Бывшие послы США в РФ призывают Вашингтон обнародовать подготовленные на случай нападения РФ на Украину санкции
Интерфакс18:54
AP: Белый дом должен обнародовать подготовленных на случай нападения РФ на Украину санкции
Lenta.ru19:54
Экс-сотрудники администрации США призвали Вашингтон обнародовать антироссийские санкции
RT на русском19:27
Макфол, Вершбоу и другие послы потребовали от Байдена обнародовать санкции против России
РБК19:18
От Вашингтона потребовали обнародовать меры, согласованные на случай нападения России на Украину
Эхо Москвы20:04

Интересное

Прожиточный минимум в России с 1 января повысили до 12 654 рубля

В России с 1 января прожиточный минимум составит 12 654 рубля.
РИА Новости20:41

40 фильмов 2022 года, которые мы ждем. Часть 3

До Нового 2022 года остался всего один день.
Ридус30 декабря в 10:32

Фанат перенёс Данилу Багрова в S.T.A.L.K.E.R

Данила Багров становился героем и других игр — ранее он появлялся в Сити 17 из Half-Life 2, а до этого — в Найт-Сити из Cyberpunk 2077.
Канобу30 декабря в 02:34

В России выросла единая минимальная цена на сигареты до 112 рублей за пачку

Единая минимальная цена на сигареты с 1 января 2022 года поднимается со 108 до 112 рублей за пачку.
ТАСС16:35

Федеральная налоговая служба назначит россиянам налоги на вклады свыше ₽1 млн

Россияне в 2022 году начнут платить налоги с процентов по банковским вкладам свыше 1 млн руб. Эта мера предусмотрена законом, вступившим в силу еще в январе прошлого года.
РБК16:13

Россиянам напомнили, как сбросить ошибки электроники авто старше 5 лет

Специалисты портала "Аргументы и Факты" объяснили, как самостоятельно разобраться с проблемой ложных срабатываний электронных датчиков и систем.
CT news30 декабря в 09:04

В России с 1 января изменилась концепция борьбы с преступностью

Измененная государственная программа "Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности" вступила в силу в России с 1 января 2022 года.
РИА Новости19:13

Кроссовер Hyundai Creta возглавил список самых ярких автоновинок 2021 года

Автоэксперты перечислили семь самых ярких автоновинок этого года в РФ.
32CARS.ru30 декабря в 05:44