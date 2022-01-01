Более двух десятков американских дипломатов и сотрудников сферы национальной безопасности призвали президента Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон готов ввести против России при обострении конфликта на Украине.
Волна заражений штаммом коронавируса "омикрон" спадет к 20 февраля, это, вероятно, последняя мутация COVID-19, заявил профессор Университета Аристотеля в греческих Салониках Демосфен Сарияннис новостному сайту Newsbeast.
Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обвинила украинских силовиков в размещении зенитно-ракетного комплекса "Оса" и бронетехники в подконтрольном Киеву населенном пункте Врубовка в Донбассе.