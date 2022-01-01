Более двух десятков американских дипломатов и сотрудников сферы национальной безопасности призвали президента Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон готов ввести против России при обострении конфликта на Украине.
Диалог президента США Джо Байдена с российским коллегой Владимиром Путиным без предварительных консультаций с Киевом является "опасным звонком" для Украины, такое мнение в своей статье на портале "Главред" выразил украинский политолог, директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.