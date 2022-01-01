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Экс-послы США Макфол и Вершбоу призвали Байдена опубликовать список санкций против России

Более двух десятков американских дипломатов и сотрудников сферы национальной безопасности призвали президента Джо Байдена опубликовать список санкций, которые Вашингтон готов ввести против России при обострении конфликта на Украине.
РИА Новости
Как сообщает Associated Press
, соответствующее заявление подписали экс-послы США в Москве Майкл Макфол и Александр Вершбоу, а также несколько бывших американских дипломатов на Украине.
RT на русском
В ночь на 31 декабря президенты РФ и США Владимир Путин и Джо Байден провели телефонный разговор, продолжавшийся 50 минут.
Smotrim.ru
По информации Кремля, американский президент пригрозил "масштабными санкциями" из-за ситуации с Украиной.
РИА Новости

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Бывшие послы США в Москве призвали Белый дом обнародовать санкции в случае нападения России на Украину
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Экс-послы США Макфол и Вершбоу призвали Байдена опубликовать список санкций против России
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AP: Белый дом должен обнародовать подготовленных на случай нападения РФ на Украину санкции
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Экс-послы США потребовали от Байдена список санкций против России. Русских не испугали: «Вывод один»
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