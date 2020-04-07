Политика
ИА Красная ВеснаЭкс-послы США предложили снять санкции с РФ взамен на Крым и Донбасс
Международные санкции предложили снять с России экс-послы США на Украине Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Джон Хербст взамен отказа от Крыма и Донбасса, 6 апреля сообщает американская радиостанция «National Public Radio» (NPR).
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Американские дипломаты придумали, как использовать коронавирус для прекращения войны в Донбассе
Ruposters.ruвчера в 07:26
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Мера временная и пока рассчитана до сентября 2020 года — то есть на все время, в течение которого, по прогнозам Минэнерго, будут держаться низкие цены на нефть, заключает собеседник Запрет на импорт будет введен для того, чтобы защитить рынок от дешевого топлива, поясняет один из источников.
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Сайтам, которые вошли в список социально значимых ресурсов, необходимо подготовить специальные интернет-версии без видео, иначе их могут исключить из перечня, сообщает «Коммерсантъ».
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Ранее начальник регионального главка Валерий Синьков, говорил ТАСС, что состояние мужчины, которого достали из-под завалов после взрыва газа и обрушения дома в Вачском районе Нижегородской области, оценивается как крайне тяжелое.
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Церемония Схождения Благодатного Огня состоится в Иерусалиме 18 апреля
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Составлен прогноз окончания эпидемии коронавируса в разных странах
В большинстве европейских стран и в Соединенных Штатах пик активности коронавируса придется на вторую половину апреля — май, считают в BCG.