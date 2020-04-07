Международные санкции предложили снять с России экс-послы США на Украине Уильям Тейлор, Стивен Пайфер и Джон Хербст взамен отказа от Крыма и Донбасса, 6 апреля сообщает американская радиостанция «National Public Radio» (NPR).

Экс-послы США предложили снять санкции с РФ взамен на Крым и Донбасс

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