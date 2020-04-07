Коронавирус

РБКРБКЭкс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

«Кризис коронавируса может заставить Кремль согласиться», — говорится в публикации. Указывается, что президент США Дональд Трамп совместно с лидерами Германии, Франции и Украины должен предложить Москве прекратить конфликт на востоке Украины, а взамен отменить часть санкций.
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Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на передачу Крыма Украине

РИА Новости03:45

В США готовы отменить антироссийские санкции из-за падения цен на нефть

Новостной фронтвчера в 05:17

Экс-послы США увидели шанс на передачу Крыма Киеву из-за коронавируса

РБК02:36

Американские дипломаты придумали, как использовать коронавирус для прекращения войны в Донбассе

Ruposters.ruвчера в 07:26

США призвали Россию «вывести войска» из Донбасса для отмены санкций

Росбалтвчера в 06:50

Экс-послы США на Украине призвали использовать пандемию для давления на РФ

REGNUMвчера в 06:32

Экс-послы США ждут отказа РФ от Крыма из-за грядущего кризиса

РИА Новости Крым02:37
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Общество

В России за сутки выявили 1175 новых случаев заражения коронавирусом

Следом идет Санкт-Петербург - 34 новых инфицированных. Всего в России на данный момент зафиксировано 8672 случаев заражения коронавирусом.
Московский Комсомолец 03:50
Автоспорт

Гран-при Канады отложен на неопределенный срок

Sports.ru вчера в 14:31
Шоу-бизнес

Доктор Мясников оценил шансы Бабкиной на выздоровление

Врач и телеведущий Александр Мясников прокомментировал диагноз певицы Надежды Бабкиной.
РИА Новости 02:21
Общество

Еще 1175 случаев заражения коронавирусом выявили в России за сутки

За минувшие сутки в России выявили 1175 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 03:45
Общество

В США за сутки умерло рекордное количество больных коронавирусом

Количество жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Экономика

Индустрия люкса столкнулась с риском отката на восемь лет

Компании мирового рынка персонального люкса ожидают более серьезного влияния пандемии на бизнес, чем предполагали в феврале этого года.
РБК 04:00
Кино

Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

Татар-информ вчера в 06:48
Происшествия

Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного управления ГИБДД, в 01:40 мск в районе дома 18 по 1-й Тверской-Ямской улице столкнулись три автомобиля.
ТАСС вчера в 20:00
Политика

Трамп допустил приостановку финансирования ВОЗ со стороны США

Вашингтон, 8 апреля 2020, 02:26 — REGNUM Возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассмотрят в Вашингтоне, заявил 7 апреля президент США Дональд Трамп на брифинге в Белом доме.
REGNUM вчера в 19:26
Происшествия

В Воронежской области пять человек погибли в ДТП

Представители ГУ МВД Воронежской области рассказали об аварии, произошедшей во вторник, 7 апреля.
ГЛАС.RU 03:32
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия

Соседи нашли на лестничной площадке обгоревшую обнаженную россиянку

Lenta.ru 03:40
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило восемь тысяч

Число заразившихся коронавирусом в России составило 8672 человек: за последние сутки выявлено более тысячи новых случаев.
Lenta.ru 04:00
Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года

Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
NewInform вчера в 05:29
Политика

Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил важность иных, очищенных от санкций отношений между странами в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 00:26
Общество

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве

Еще 48 человек вылечились от коронавируса в Москве.
Известия 03:32
Политика

В Кремле прокомментировали указ Трампа о добыче ресурсов на Луне

Любые попытки "приватизации" космоса неприемлемы, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подписанный президентом США Дональдом Трампом указ о коммерческой добыче ресурсов на Луне.
ТАСС вчера в 06:02
Здоровье

Четвертый случай заражения коронавирусом подтвердили в Томске

Напомним, первый случай коронавируса подтвердился в Томске 18 марта, 27 числа, выздоровевшую пациентку выписали.
vtomske.ru 04:07
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Экономика

РБК: Россия накопила денежную подушку в 18 триллионов рублей

Накопленные российские ликвидные активы по состоянию на начало марта составляли почти 18 триллионов рублей, сообщил РБК со ссылкой на данные Центробанка.
РИА Новости 03:00
Экономика

Правительство выделило 3,5 млрд рублей для компенсации аннулированных туров

Правительство России выделило из резервного фонда 3,5 млрд рублей для выплаты компенсаций туристам за аннулированные туры.
Российская газета 03:47
Общество

В Британии рассказали о состоянии помещенного в реанимацию Джонсона

Зараженный коронавирусом британский премьер-министр Борис Джонсон оставил позади кризисную ночь.
Российская газета вчера в 11:29
Общество

Минкомсвязи опубликовало список сайтов с бесплатным доступом

Во вторник, 7 апреля, стало известно, что Минкомсвязи составило список сайтов с бесплатным доступом для граждан России.
Форпост Северо-Запад вчера в 03:35
Финансы

Курс рубля на открытии торгов укрепился к доллару и евро

Курс доллара опускался на 57 копеек, до 75,45 рубля, курс евро снижался на 25 копеек, до 81,80 рубля. Но дальше ситуация немного изменилась.
Российская газета вчера в 04:14
Авто

Обновленный Volkswagen Tiguan вышел на тесты

Автоновости дня вчера в 04:30
Политика

La Stampa ответила на заявление Минобороны России о помощи Италии

Итальянская газета La Stampa опубликовала ответ Минобороны РФ на свои публикации о "бесполезности" российской помощи для Италии и якобы разведывательном характере миссии, но усмотрела в нем "недвусмысленные оскорбления".
РИА Новости вчера в 14:51
Происшествия

В Омской области 210 населенных пунктов остались без света из-за ветра

В Омской области более 210 населенных пунктов остались без света в ночное время из-за ураганного ветра. Об этом сообщает областной ГУ МЧС.
РБК 03:43
Шоу-бизнес

Брюс Уиллис и Деми Мур воссоединились во время карантина

Голливудские актеры Деми Мур и Брюс Уиллис воссоединились во время карантина в связи с пандемией коронавируса.
Peterburg2.ru вчера в 14:43
Здоровье

На севере Крыма могут закрыть на карантин всю больницу

Армянск, Крым, 8 апреля 2020, 10:44 — REGNUM В крымском городе Армянск закрыли больницу из-за угрозы заражения врачей коронавирусом.
REGNUM 03:44
Общество

Путин подписал указ о дополнительной поддержке семей с детьми

Президент России Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки семей с детьми.
Ведомости вчера в 12:58
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