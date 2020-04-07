Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиЭкс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
Читать в источнике
Комментировать754

Подробнее о событии

В Крыму отреагировали на идею экс-послов США о «возвращении» полуострова

Взгляд.ру02:19

Экс-послы США на Украине призвали использовать пандемию для давления на РФ

REGNUMвчера в 06:32

Американские дипломаты увидели в коронавирусе возможность вернуть Крым Украине

Lenta.ru01:22

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

РИА Новостивчера в 21:16

США призвали Россию «вывести войска» из Донбасса для отмены санкций

Росбалтвчера в 06:50

В Госдуме оценили идею экс-послов США об удачном времени для возврата Крыма

News.ru02:26

В США готовы отменить антироссийские санкции из-за падения цен на нефть

Новостной фронтвчера в 05:17
Показать все источники
Автоматически обработаны 7134 источника, обновлено в 02:40, Ашберн
Общество

Путин подписал указ о дополнительных выплатах семьям с детьми

Президент, как и обещал в телеобращении к гражданам в связи с ситуацией с коронавирусом, подписал указ о дополнительных мерах соцподдержки семей с детьми.
Российская газета вчера в 12:52
Происшествия

Найденный под завалами в Нижегородской области мужчина умер

РБК 01:39
Наука

Раскрыт истинный масштаб пандемии коронавируса

Недостаточная и отложенная диагностика объясняет, почему в некоторых странах число жертв пандемии настолько высоко, а реальный масштаб пандемии занижен.
Lenta.ru вчера в 09:10
Футбол

Роналдиньо вышел из парагвайской тюрьмы

Вечерняя Москва вчера в 17:29
Общество

Шестеро челябинцев с коронавирусом выписаны из больницы

Челябинск, 8 апреля 2020, 09:12 — REGNUM В Челябинской области с начала пандемии коронавируса шесть человек выздоровели.
REGNUM 02:12
Общество

В США за сутки умерло рекордное число больных коронавирусом

Число жертв коронавируса COVID-19 в США за сутки составило 1736 человек, это самый высокий показатель с начала эпидемии в этой стране.
Коммерсантъ 02:20
Энергетика

СМИ: ОПЕК рассматривает радикальный вариант сокращения добычи нефти

ОПЕК подготовила анализ нескольких вариантов сокращения добычи нефти к предстоящему заседанию альянса ОПЕК+ 9 апреля.
РИА Новости вчера в 18:35
Финансы

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
Политика

Путин спросил вирусологов о возможности сокращения нерабочих дней

Как пояснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, количество нерабочих дней могут сократить, если ситуация улучшится.
РИА Новости 01:47
Происшествия

Экс-сенатору Арашукову предъявили новые обвинения

Коммерсантъ вчера в 09:42
Общество

Москва закупила бордюры на рекордные 3,2 млрд рублей

Ранее крупнейшим контрактом на поставку бордюрного камня для Москвы был договор с ООО «Башкирский камень», заключенный в августе 2019 года, отмечает «Медуза».
Коммерсантъ вчера в 10:21
Общество

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян

«Уральские авиалинии» отменили рейсы из Индии для вывоза россиян в связи с отзывом разрешения Росавиации, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе авиакомпании.
Коммерсантъ 00:32
Экономика

Fitch пересмотрело прогнозы 15 российских банков

Международное агентство Fitch изменило со "стабильного" на "негативный" прогноз по долгосрочному рейтингу 15 российских банков.
Вести.Ru 00:02
Общество

Австрия смягчает режим карантина

Австрия смягчает режим карантина.
Piter.tv вчера в 05:44
Экономика

Правительство России ввело квоты на экспорт зерна

В России введены квоты на экспорт зерновых культур.
Mirmol.ru 06 апреля в 10:56
Энергетика

Песков прокомментировал информацию о запрете на ввоз дешевого бензина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга во вторник, 7 апреля, прокомментировал информацию, распространенную СМИ, о введении в стране эмбарго на импорт дешевого бензина.
Известия вчера в 07:03
Происшествия

Три человека пострадали при обрушении здания в Кемерове

Три человека пострадали при обрушении строящегося здания на территории завода «Химпром» по производству химической продукции в Кемерове.
Известия 02:37
Политика

Медведев призвал очистить отношения от санкций в условиях пандемии

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев отметил важность иных, очищенных от санкций отношений между странами в условиях пандемии коронавируса.
RT на русском 00:26
Экономика

В России будущие пенсионеры потеряли миллиард рублей

В России клиенты негосударственных пенсионных фондов (будущие пенсионеры) потеряли по итогам 2019 года около миллиарда рублей инвестиционного дохода из-за досрочной смены страховщика.
ФедералПресс 01:03
Общество

Скворцова спрогнозировала пик эпидемии коронавируса в России

Заболеваемость коронавирусом в России может выйти на плато через десять-четырнадцать дней, заявила в эфире канала "Россия 24" руководитель Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова.
РИА Новости вчера в 14:21
Происшествия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в центре Москвы

Художник Никас Сафронов попал в ДТП на 1-й Тверской-Ямской улице в Москве, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
РБК вчера в 21:33
Здоровье

Предсказаны периоды пика смертности от COVID-19 для разных стран

Институт здоровья метрики и оценки (IHME) Университета Вашингтона в Сиэтле спрогнозировал периоды пика первой волны эпидемии COVID-19 для разных стран, пишет Deutsche Welle.
Фергана вчера в 18:22
Кино

Премьера фильма «Зулейха открывает глаза» состоится 13 апреля

Татар-информ вчера в 06:48
Авто

Продажи новых автомобилей в России выросли на 23%

В марте 2020 года в России было продано чуть более 160 тыс. новых легковых автомобилей – на 22,7% больше, чем годом ранее.
Автоновости дня вчера в 06:07
Шоу-бизнес

Михаил Галустян сбрил бороду и усы ради челленджа

Галустян добавил, что ему непривычно после стольких лет остаться без бороды и усов, но зато эти перемены будут к лучшему, а борода не будет дополнительным источником бактерий.
RuNews24.ru вчера в 02:34
Авто

Роспатент раскрыл имена новых моделей АвтоВАЗа

Все перечисленные названия до сих пор активны, поэтому работать над «неймингом» будущих моделей вазовцам точно не придется.
Автоновости дня вчера в 04:55
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Lenta.ru 06 апреля в 18:34
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Замана вчера в 03:20
Общество

На Украине решили спасать больных COVID-19 с помощью пакета на голове

Команда украинских врачей предложила использовать пакеты для неинвазивного CPAP (искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением - прим. ред.) в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ для заболевших COVID-19.
РИА Новости вчера в 19:44
Общество

Депутат Мосгордумы Тимонов заразился коронавирусом

Депутат Мосгордумы Михаил Тимонов сообщил, что заразился коронавирусом, положительный результат показал повторный тест.
ФАН вчера в 17:55
Как работают Яндекс.Новости?
Украинский кризисБольше новостей по теме
Главное