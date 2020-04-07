Коронавирус

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Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
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Экс-послы США предложили воспользоваться коронавирусом для возвращения Крыма Украине

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Экс-послы США предложили воспользоваться пандемией для «возвращения» Крыма

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Экс-послы США на Украине призвали использовать пандемию для давления на РФ

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В США готовы отменить антироссийские санкции из-за падения цен на нефть

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Ещё у двух новосибирцев подтвердился COVID-19

Новосибирск, 8 апреля 2020, 06:46 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждены два новых случая заражения COVID-19.
REGNUM вчера в 23:46
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Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области

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Общество

Москва перестаёт быть примером для самоизоляции в регионах

Москва и Московская область, показавшие пример создания системы ограничительных мер против распространения COVID-19, в итоге не стали восприниматься многими как безусловный образец для подражания.
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Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми

Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
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Общество

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Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
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Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился

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РИА Новости вчера в 10:19
Общество

Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю

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Экономика

Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом

Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Lenta.ru вчера в 17:31
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РИА Новости вчера в 23:36
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Мэрия Уфы выделила участок под крематорий

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На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники

На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.
Коммерсантъ вчера в 18:39
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Матчи РПЛ впервые в истории могут пройти 20 декабря

Последний, 30-й тур будет проведен 26 июля. Новый сезон начнется 7 августа встречей за Суперкубок России.
Soccer.ru вчера в 10:47
Происшествия

Харьковские активисты жестоко избили двух начальников полиции

Вечером 6 апреля в Харькове избили главу управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям, сообщает Newsroom.
ФАН вчера в 20:00
Общество

В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных

Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
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Спорт

Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года

Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
NewInform вчера в 05:29
Общество

Росавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа

Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
REGNUM вчера в 19:02
Энергетика

ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
ТАСС вчера в 08:24
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В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире

Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Известия вчера в 04:32
Происшествия

В Кузбассе рассказали о состоянии зараженных коронавирусом пациентов

Состояние двух зараженных коронавирусом пациентов, выявленных в Кузбассе во вторник, стабильное, сообщается в Telegram-канале правительства Кузбасса.
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Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц

145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
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Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд

Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Газета.Ru вчера в 13:00
Общество

В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1736 в сутки

Количество умерших в Соединенных Штатах из-за коронавируса достигло самого высокого показателя в сутки - 1 736 человек.
Газета.Ru вчера в 20:54
Происшествия

В Москве избили экс-солиста «На-На» Валерия Юрина

В Москве неизвестный избил бывшего солиста популярной группы «На-На» Валерия Юрина.
Культуромания вчера в 13:21
Происшествия

На Кубани от коронавируса погиб первый пациент

На 7 апреля на Кубани подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом, 15 человек уже выздоровели и выписаны.
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Лукашенко рассказал об избирательности коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус атакует людей с вредными привычками.
Lenta.ru вчера в 23:19
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Трамп допустил возможность приостановки взносов в ВОЗ

Власти США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
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Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
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Минюст США обвинил ФИФА во взятке от России за ЧМ-2018

Министерство юстиции США обвинило Международную федерацию футбола (ФИФА) в получении взятки от России за проведение Чемпионата мира 2018 года.
МонаВиста вчера в 13:16
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