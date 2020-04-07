Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.

Экс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма

Общество Москва перестаёт быть примером для самоизоляции в регионах Москва и Московская область, показавшие пример создания системы ограничительных мер против распространения COVID-19, в итоге не стали восприниматься многими как безусловный образец для подражания.

Общество Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.

Политика Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.

Общество Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.

Экономика На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.

Происшествия Харьковские активисты жестоко избили двух начальников полиции Вечером 6 апреля в Харькове избили главу управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям, сообщает Newsroom.

Общество В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

Энергетика ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3% Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.

Происшествия На Кубани от коронавируса погиб первый пациент На 7 апреля на Кубани подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом, 15 человек уже выздоровели и выписаны.

Общество Лукашенко рассказал об избирательности коронавируса Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус атакует людей с вредными привычками.