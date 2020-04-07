Коронавирус
РИА НовостиЭкс-послы США увидели в коронавирусе шанс на «возвращение» Крыма
Три бывших американских посла в Киеве - Стивен Пайфер, Джон Хербст и Уильям Тейлор – в публикации в издании NPR предложили воспользоваться пандемией коронавируса для оказания давления на Россию и "возвращения" Крыма Украине.
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Происшествия
Ещё у двух новосибирцев подтвердился COVID-19
Новосибирск, 8 апреля 2020, 06:46 — REGNUM В Новосибирской области официально подтверждены два новых случая заражения COVID-19.
Происшествия
Один человек погиб в результате взрыва газа в Нижегородской области
Общество
Москва перестаёт быть примером для самоизоляции в регионах
Москва и Московская область, показавшие пример создания системы ограничительных мер против распространения COVID-19, в итоге не стали восприниматься многими как безусловный образец для подражания.
Общество
Ульяновцы сегодня ночью смогут наблюдать суперлуние
Общество
Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки семей с детьми
Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах социальной поддержки для семей с детьми, сообщили в пресс-службе Кремля.
Общество
Скворцова дала прогноз по пику коронавируса в России
Россия выйдет на пиковую заболеваемость коронавирусом в период от 10 до 14 дней, после этого число новых случаев начнет сокращаться.
Шоу-бизнес
Диагноз «коронавирус» у Надежды Бабкиной не подтвердился
Политика
Путин задал вирусологам вопрос о сокращении нерабочих дней
Президент России Владимир Путин заявил, что хочет услышать от специалистов, возможно ли сократить количество нерабочих дней в связи с коронавирусом.
Общество
Российские компании начали вводить четырехдневную рабочую неделю
Четыре дня или ничего На четырехдневную рабочую неделю временно перешла нефтехимическая компания «Сибур». В ее штате более 23 000 человек.
Экономика
Подсчитан размер финансовой подушки России перед кризисом
Размер финансовой подушки России составляет почти 18 триллионов рублей.
Происшествия
В Хабаровском крае скончалась первая пациентка с коронавирусом
Общество
Мэрия Уфы выделила участок под крематорий
Экономика
На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники
На физкультуру по мобильным приложениям подсели мошенники Приложения для фитнеса переживают резкий рост популярности, разработчики софта заявляют о росте спроса и выручки в связи с самоизоляцией на 30–40%.
Футбол
Матчи РПЛ впервые в истории могут пройти 20 декабря
Последний, 30-й тур будет проведен 26 июля. Новый сезон начнется 7 августа встречей за Суперкубок России.
Происшествия
Харьковские активисты жестоко избили двух начальников полиции
Вечером 6 апреля в Харькове избили главу управления уголовного розыска и начальника отдела розыска по тяжким преступлениям, сообщает Newsroom.
Общество
В Калининградской области определили предприятия, которым можно работать во время выходных
Власти Калининградской области определили перечень из 12 отраслей, предприятия которых обеспечивают устойчивость экономики и рынка труда региона и могут работать в штатном режиме в период выходных дней, объявленных из-за пандемии, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.
Спорт
Чемпионка России по плаванию Ксения Верещагина скончалась в 32 года
Верещагина умерла после продолжительной болезни, подчеркнули в ВФП. Спортсменка победила на чемпионате России по плаванию в 2006 году.
Общество
Росавиация сформировала график вывоза граждан РФ из-за рубежа
Москва, 8 апреля 2020, 02:02 — REGNUM Предварительный график вывоза граждан России из-за рубежа до 13 апреля сформировала Росавиация, сообщили в пресс-службе Минтранса РФ.
Энергетика
ФАС предложила повысить цены на газ для населения на 3%
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила с 1 июля 2020 года повысить оптовые цены на газ, предназначенный для реализации населению, на 3%. Соответствующий проект приказа опубликован на официальном портале проектов правовых актов.
Армия и оружие
В России завершили модернизацию одной из самых мощных пушек в мире
Модернизация одного из самых мощных в мире самоходных артиллерийских орудий (САУ) 2С7М «Малка» завершилась в России.
Происшествия
В Кузбассе рассказали о состоянии зараженных коронавирусом пациентов
Состояние двух зараженных коронавирусом пациентов, выявленных в Кузбассе во вторник, стабильное, сообщается в Telegram-канале правительства Кузбасса.
Здоровье
Более 200 тысяч анализов на коронавирус сделали в Москве за месяц
145 тысяч человек обследовались на коронавирус в Москве за прошедший месяц, рассказала заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Экономика
Киев готовит новые претензии к «Газпрому» на $17,3 млрд
Киев готовит новые претензии к "Газпрому" на сумму $17,3 млрд, сообщил исполнительный директор АО "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.
Общество
В США число жертв коронавируса достигло рекордных 1736 в сутки
Количество умерших в Соединенных Штатах из-за коронавируса достигло самого высокого показателя в сутки - 1 736 человек.
Происшествия
В Москве избили экс-солиста «На-На» Валерия Юрина
В Москве неизвестный избил бывшего солиста популярной группы «На-На» Валерия Юрина.
Происшествия
На Кубани от коронавируса погиб первый пациент
На 7 апреля на Кубани подтверждено 50 случаев заражения коронавирусом, 15 человек уже выздоровели и выписаны.
Общество
Лукашенко рассказал об избирательности коронавируса
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что коронавирус атакует людей с вредными привычками.
Политика
Трамп допустил возможность приостановки взносов в ВОЗ
Власти США рассматривают возможность приостановки взносов в бюджет Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились по нефти
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что Москва и Эр-Рияд не могут договориться, от какого момента считать сокращения добычи.
Футбол
Минюст США обвинил ФИФА во взятке от России за ЧМ-2018
Министерство юстиции США обвинило Международную федерацию футбола (ФИФА) в получении взятки от России за проведение Чемпионата мира 2018 года.