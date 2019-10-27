Политика
RT на русскомЭкс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
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с чего всё началось
Бауэр был послом Австрии в Москве с 1990 по 1995 год. Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году.РИА Новостивчера в 20:08
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Экс-посол Австрии в РФ озвучил условие отмены антироссийских санкций ЕС
Российская газетавчера в 21:19
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Названа дата выхода полнометражного фильма о «Томе и Джерри»
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Новая часть Call of Duty не выйдет на PlayStation в России
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Ученые рассказали о неожиданной пользе картофельного пюре
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Пушков прокомментировал встречу Зеленского с националистами в Донбассе
Сенатор Алексей Пушков, комментируя встречу президента Украины Владимира Зеленского с националистами, заявил, что Киев не готов к разведению войск в Донбассе.
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В Санкт-Петербурге 12-летний школьник совершил жестокое убийство своей матери. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на источник.
Газета.Ru 02:43
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Кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов
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Дни24 вчера в 01:15
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Памятник Караченцову установили на Троекуровском кладбище
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Четыре человека погибли в ДТП под Челябинском
На трассе в Челябинской области столкнулись два легковых автомобиля, в результате аварии погибли четыре человека, в том числе один ребенок.
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Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили по телефону достигнутые в Сочи договоренности РФ и Турции по Сирии.
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В КНДР призвали США не спекулировать на дружбе Трампа и Ким Чен Ына
Председатель комитета КНДР за мир в АТР Ким Ён Чхоль заявил, что отношения между Пхеньяном и Вашингтоном могли бы уже неоднократно испортиться из-за действий США, но сохраняются благодаря дружеским отношениям лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа.
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Роскомнадзор связал творчество Егора Крида с сатанизмом
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