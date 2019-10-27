Политика
RT на русскомЭкс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
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с чего всё началось
Бауэр был послом Австрии в Москве с 1990 по 1995 год. Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году.РИА Новостивчера в 20:08
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Экс-посол Австрии в РФ озвучил условие отмены антироссийских санкций ЕС
Российская газетавчера в 21:19
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
Политика
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Украина.ру вчера в 06:44
Общество
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Политика
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
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Происшествия
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Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
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Происшествия
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18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Lenta.ru 03:32
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Взгляд.ру 25 октября в 08:28
Кино
«Малефисента: Владычица тьмы» собрала в российском прокате 1 млрд рублей
Фантастический фильм «Малефисента: Владычица тьмы» собрал в российском прокате 1 млрд рублей.
Культуромания 05:16
Армия и оружие
На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет
Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Известия вчера в 05:18
Авто
Когда вернутся льготные автокредиты
В целом на льготные автокредиты в 2019 году было направлено 9,4 млрд рублей, и, как рассчитывали в Минпромторге, их должно было хватить до конца года.
Российская газета 03:35
Происшествия
Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области
В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Интерфакс вчера в 14:57
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Хроники упадка: в Киев пришла дифтерия
В Киеве зафиксирован первый за последние несколько лет случай дифтерии.
Rusvesna.su 25 октября в 02:25
Происшествия
В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку
По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
REGNUM 00:42
Общество
Кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов
Свободная Пресса 00:59
Общество
Пуэрториканка стала новой «Мисс Земля»
Пуэрториканка Неллис Пиментель стала новой обладательницей титула «Мисс Земля-2019».
Телепрограмма вчера в 11:46
Наука
Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок
РИА Новости 03:09
Происшествия
Перенесший инсульт в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар
Несмотря на усилия врачей, мужчина умер в самолете во время перелета в Сыктывкар.
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Сокамерник рассказал, как в отделе полиции Калининграда вёл себя задержанный Вшивков
Сокамерник Вшивкова рассказал, что в отделе УМВД калининградец вёл себя агрессивно и не выполнял требования полицейских.
Клопс 04:50
Общество
Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании
Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Общество
Врач назвала главные ошибки в питании детей
Испанский диетолог Лусия Мартинес в разговоре с La Vanguardia объяснила, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие, а также перечислила ошибки, которые часто допускают родители.
РИА Новости 02:51
Общество
Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева
ТАСС вчера в 11:46
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Демиан Майя победил Бена Аскрена удушающим приемом
Через несколько секунд Майя забрал спину соперника и провел удушающий прием, в результате которого Аскрен потерял сознание.
Allboxing.ru вчера в 10:58
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РИА Новости 04:56
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Калининградский губернатор назвал фантастикой план захвата области
План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии.
Известия 05:11
Армия и оружие
Источник рассказал о роли Ирака в ликвидации главаря ИГ
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Происшествия
В Португалии по вине врача родился ребенок без лица
У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
Росбалт 25 октября в 21:31
Футбол
«Монако» одолел «Нант», Головин отдал результативный пас
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Soccer.ru 25 октября в 16:38
Происшествия
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Российская газета 05:19
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После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
Lisa.ru 25 октября в 12:15