Политика

RT на русскомRT на русскомЭкс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
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с чего всё началось

Экс-посол Австрии назвал условие для снятия санкций Евросоюза против России

Бауэр был послом Австрии в Москве с 1990 по 1995 год. Отношения России и западных стран ухудшились в связи с ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году.
РИА Новостивчера в 20:08

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Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций ЕС

РБКвчера в 23:44

Экс-посол Австрии озвучил условие отмены антироссийских санкций

Московский Комсомолецвчера в 21:59

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

RT на русскомвчера в 20:43

Экс-посол Австрии в РФ озвучил условие отмены антироссийских санкций ЕС

Российская газетавчера в 21:19

Бывший посол Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ

Известиявчера в 21:27

Экс-посол Австрии рассказал, что нужно для отмены антироссийских санкций

Газета.Ruвчера в 20:23

Экс-посол Австрии назвал условие для снятия санкций Евросоюза против России

РИА Новостивчера в 20:08
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Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 05:25, Вашингтон
Политика

Зеленский приехал к добробатовцам в Золотое

Украина.ру вчера в 06:44
Общество

Бутина вылетает из США в Россию после освобождения из тюрьмы

Газета.Ru 25 октября в 18:00
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Появилось видео с места ликвидации лидера «Исламского государства»

Lenta.ru 04:41
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Захарова ответила на заявление Минобороны Украины о войне с Россией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила министру обороны Украины Андрею Загороднюку на его заявление о том, что Украина имеет пятилетний опыт войны с Россией и поэтому может войти в НАТО.
Lenta.ru 00:09
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Два дальневосточника ответят за развратные действия в самолете

Выяснилось, что они, выпив, "совершали действия развратного характера, на замечания пассажиров и членов экипажа не реагировали", сообщила пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ДФО.
Российская газета 25 октября в 23:21
Происшествия

12-летний российский школьник жестоко убил свою мать

18 августа стало известно, что в селе Патрикеево Ульяновской области 16-летний россиянин, согласно предварительной версии, зарубил топором свою мать, двоих детей, бабушку и дедушку, после чего совершил самоубийство.
Lenta.ru 03:32
Происшествия

Минобороны назвало причину расстрела военнослужащих в Забайкалье

Военнослужащий открыл огонь по сослуживцам на ремонтно-технической базе в Забайкалье, по предварительным данным, на почве нервного срыва, погибли восемь человек, сообщили в Минобороны.
Взгляд.ру 25 октября в 08:28
Кино

«Малефисента: Владычица тьмы» собрала в российском прокате 1 млрд рублей

Фантастический фильм «Малефисента: Владычица тьмы» собрал в российском прокате 1 млрд рублей.
Культуромания 05:16
Армия и оружие

На Украине предложили вернуть призыв в армию с 18 лет

Управление персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ выступило с предложением вернуть в стране призыв на срочную службу в армию с 18 лет.
Известия вчера в 05:18
Авто

Когда вернутся льготные автокредиты

В целом на льготные автокредиты в 2019 году было направлено 9,4 млрд рублей, и, как рассчитывали в Минпромторге, их должно было хватить до конца года.
Российская газета 03:35
Происшествия

Четыре человека погибли и десять пострадали в ДТП в Кировской области

В результате столкновения микроавтобуса и легкового автомобиля в Нолинском районе Кировской области погибли четыре человека, еще десять пострадали, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе УМВД.
Интерфакс вчера в 14:57
Здоровье

Хроники упадка: в Киев пришла дифтерия

В Киеве зафиксирован первый за последние несколько лет случай дифтерии.
Rusvesna.su 25 октября в 02:25
Происшествия

В Петербурге суд не стал арестовывать следователя, получившего взятку

По версии следствия, Шиманский, который является старшим следователем ГСУ СК РФ по Петербургу, получил от зампрокурора Горного информацию о том, что МВД расследует уголовное дело в отношении предпринимателя по фамилии Юнг, и бизнесмен хочет откупиться, передав через них взятку полиции.
REGNUM 00:42
Общество

Кардиган Курта Кобейна продали за 334 тысячи долларов

Свободная Пресса 00:59
Общество

Пуэрториканка стала новой «Мисс Земля»

Пуэрториканка Неллис Пиментель стала новой обладательницей титула «Мисс Земля-2019».
Телепрограмма вчера в 11:46
Наука

Ученые рассказали о пользе картофельного пюре для тренировок

РИА Новости 03:09
Происшествия

Перенесший инсульт в Турции россиянин умер в самолете в Сыктывкар

Несмотря на усилия врачей, мужчина умер в самолете во время перелета в Сыктывкар.
РБК 05:14
Происшествия

Сокамерник рассказал, как в отделе полиции Калининграда вёл себя задержанный Вшивков

Сокамерник Вшивкова рассказал, что в отделе УМВД калининградец вёл себя агрессивно и не выполнял требования полицейских.
Клопс 04:50
Общество

Газопровод Baltic Pipe получил одобрение Дании

Разрешение действует на двух участках газопровода Baltic Pipe, расположенных в территориальных водах Дании.
Газета.Ru 25 октября в 11:23
Общество

Врач назвала главные ошибки в питании детей

Испанский диетолог Лусия Мартинес в разговоре с La Vanguardia объяснила, что основой детского рациона должны быть не переработанные продукты, а свежие, а также перечислила ошибки, которые часто допускают родители.
РИА Новости 02:51
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС вчера в 11:46
Фигурное катание

Трусова выиграла Гран-при Канады с двумя мировыми рекордами

Газета.Ru 03:18
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Демиан Майя победил Бена Аскрена удушающим приемом

Через несколько секунд Майя забрал спину соперника и провел удушающий прием, в результате которого Аскрен потерял сознание.
Allboxing.ru вчера в 10:58
Политика

Опубликовано видео с места предположительной ликвидации аль-Багдади

Телеведущий Владимир Соловьев в твиттере опубликовал кадры авиаудара в Сирии, в результате которого, предположительно, был уничтожен лидер террористической организации "Исламское государство"* Абу Бакр аль-Багдади.
РИА Новости 04:56
Политика

Калининградский губернатор назвал фантастикой план захвата области

План со сценарием захвата Калининградской области в случае вооруженного столкновения со странами НАТО — фантастика и заслуживает премии.
Известия 05:11
Армия и оружие

Источник рассказал о роли Ирака в ликвидации главаря ИГ

«Ираку принадлежит значительная роль в ликвидации аль-Багдади», — сообщил источник.
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В Португалии по вине врача родился ребенок без лица

У португальской супружеской пары родился сын с отсутствующим лицом. У мальчика нет части черепа, глаз и носа.
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«Монако» одолел «Нант», Головин отдал результативный пас

Российский полузащитник Александр Головин отметился результативной передачей.
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Происшествия

В Казани задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки

В Казани полицейские задержали 14 предполагаемых участников ночной перестрелки, произошедшей около полуночи 25 октября.
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Адель сильно похудела после развода с мужем

После расставания с мужем Адель наняла тренера и занялась пилатесом.
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