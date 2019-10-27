Политика

RT на русскомRT на русскомЭкс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
Читать в источнике
Комментировать10
с чего всё началось

Экс-посол Австрии рассказал, когда санкциям ЕС против России придет конец

Бауэр был послом Австрии в Москве с 1990 по 1995 год. Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году.
РИА Новости20:08

Подробнее о событии

Экс-посол Австрии рассказал, когда санкциям ЕС против России придет конец

РИА Новости20:08

Экс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций

RT на русском20:43

Экс-посол Австрии рассказал, что нужно для отмены антироссийских санкций

Газета.Ru20:23

Экс-посол Австрии рассказал, как отменить антироссийские санкции

РЕН ТВ22:33

Бывший посол Австрии назвал условие для отмены санкций против РФ

Известия21:27

Экс-посол Австрии в РФ озвучил условие отмены антироссийских санкций ЕС

Российская газета21:19

Экс-посол Австрии озвучил условие отмены антироссийских санкций

Московский Комсомолец21:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7057 источников, обновлено в 23:25, Вашингтон
Политика

Reuters: Трамп 27 октября намерен сделать «важное заявление»

Ранее американский лидер написал на своей странице в Twitter об "очень значительном событии", которое произошло недавно, однако не пояснил, о чем именно идет речь.
ТАСС 23:07
Здоровье

Врач назвал симптомы, при которых необходима срочная колоноскопия

Какие симптомы указывают на то, что необходимо проведение срочной колоноскопии, назвал изданию "Аргументы и Факты" российский врач-гастроэнтеролог кандидат медицинских наук Сергей Вялов.
Ugpressa.ru 24 октября в 17:13
Шоу-бизнес

Дэвид Бекхэм и Кортни Кокс снялись в сериале «Американская семейка»

Футболист Дэвид Бекхэм опубликовал фото с актрисой Кортни Кокс на съемках сериала "Американская семейка" на своей странице в Instagram.
Народные новости 07:02
Происшествия

В Забайкалье солдат застрелил восьмерых сослуживцев

Коммерсантъ вчера в 08:09
Армия и оружие

Опубликован план захвата Калининградской области Польшей и США

Потенциальный военный конфликт между Россией и странами НАТО в Прибалтике приведет к потере первой Калининградской области.
Lenta.ru 17:02
Авто

В России изменится способ расчета транспортного налога

Счетная палата РФ признала несовершенной методику расчета транспортного налога для роскошных автомобилей, стоимость которых превышает 3 млн рублей.
SpeedMe 24 октября в 07:52
Общество

Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

ТАСС 11:46
Политика

«Двойник» Зеленского задал вопрос украинскому президенту

РБК 21:44
Армия и оружие

Рота российской военной полиции прибыла в сирийский город Кобани

Рота военной полиции из России прибыла в город Кобани на севере Сирии для патрулирования территории совместно с турецкими коллегами.
Известия 22:15
Шоу-бизнес

«Обвиненная в проституции» актриса «Универа» сделала заявление

Как сообщает РИА Новости, в четверг PR-директор Рудовой Дубровская в шоу Малахова о "тайной жизни знаменитых девушек" рассказала, что имя и телефон актрисы попали в обнародованный в Сети перечень дам, "с которыми можно встретиться за деньги".
Российская газета 15:15
Общество

«Мисс Украина» резко высказалась о патриотизме после поста про Крым

РИА Новости 08:06
Политика

На Украине отреклись от говоривших с Зеленским радикалов

Штаб Операции объединенных сил (ОСС) заявил, что вооруженные радикалы, которые беседовали на повышенных тонах с президентом Украины Владимиром Зеленским, не являются представителями силовых ведомств.
Известия 20:59
Экономика

Госдума в первом чтении приняла закон о повышении МРОТ

Госдума в ходе первого чтения приняла проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей.
Московский Комсомолец 24 октября в 08:01
Фигурное катание

Трусова победила на этапе Гран-при Skate Canada, Медведева стала пятой

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на втором этапе Гран-при в Канаде, обновив мировые рекорды по набранным баллам в произвольной программе и по сумме двух программ.
РИА Новости 18:27
Единоборства

Дерек Чисора досрочно победил Дэвида Прайса

В следующей трехминтуке Чисора несколько раз плотно попал, и Прайс оказался в нокдауне.
Allboxing.ru 17:23
Кино

Завершены съемки нового фильма о Джеймсе Бонде

Коммерсантъ 13:18
Армия и оружие

АПЛ «Князь Владимир» в 2019 году проведёт стрельбы ракетой «Булава»

Атомная подводная лодка проекта 955А «Князь Владимир» в рамках государственных испытаний выполнит стрельбу основным вооружением — ракетным комплексом с баллистической ракетой «Булава».
Регион 29 24 октября в 05:40
Армия и оружие

Первые российско-египетские учения войск ПВО начались в Египте

Российская газета 20:37
Здоровье

Названы симптомы нехватки в организме фолиевой кислоты

Симптомами нехватки фолиевой кислоты являются отечность языка, язвы во рту и обильное появление седых волос.
Live24 04:31
Политика

Захарова ответила на слова главы Минобороны Украины о войне с Россией

RT на русском 22:15
Политика

Соловьев высмеял спор Зеленского с военными в Донбассе

Ранее в Сети было опубликовано видео с участием президента Зеленского, который прибыл в зону разведения сил двух противоборствующих сторон в Донбассе.
Дни24 11:18
Шоу-бизнес

Тимати уехал от недавно родившей сына Анастасии Решетовой

Тимати уехал от Анастасии Решетовой и сына, которого бизнесвумен родила ему чуть больше недели назад.
7Дней.ру 11:12
Кино

«Джокер» стал самым кассовым фильмом с рейтингом «R»

Напомним, ранее ИА REGNUM сообщало, что кинокомикс «Джокер» может по итогам проката стать более прибыльным, чем фильм братьев Руссо «Мстители: Война бесконечности».
REGNUM 10:33
Культура

Журнал Rolling Stone назвал самые страшные сериалы всех времен

ФАН 03:22
Происшествия

В Британии предъявили обвинения водителю грузовика с 39 телами

Власти Великобритании предъявили обвинения водителю грузовика, в рефрижераторе которого были обнаружены 39 тел мертвых людей, 26 октября передает телеканал BBC.
Красная весна 14:25
Происшествия

Восемь человек погибли в ДТП на Алтае

Погибли восемь человек, в том числе один ребенок. В микроавтобусе находилась группа пожилых людей, которые ехали на творческий конкурс.
Ведомости 03:41
Армия и оружие

Российские атомные подлодки испытают новое оружие в Норвежском море

Российские атомные подлодки «Нижний Новгород» и «Псков» испытают новое оружие в водах Норвежского моря, сообщает «Интерфакс».
Рифей-Пермь 10:12
Общество

Премьер Ирака поручил направить спецназ против протестующих

Премьер-министр Ирака Адель Абд аль-Махди на фоне проходящих в стране антиправительственных протестов приказал развернуть на улицах Багдада элитные контртеррористические спецподразделения, передает агентство Рейтер со ссылкой на источники в сфере безопасности.
РИА Новости 18:49
Здоровье

Еще один украинец заболел дифтерией

Очередной случай дифтерии зафиксирован на Украине. Диагноз поставили 47-летнему жителю Тернополя.
Вести.Ru 13:26
Происшествия

В Петербурге следователя оставили без ареста за взятку в 19 млн руб

По версии следствия, которую приводит пресс-служба, они участвовали в передаче взятки в 19 млн руб. Как отмечает пресс-служба, Шиманского освободили из-под стражи на месте.
РБК 18:50
Как работают Яндекс.Новости?
Война санкцийБольше новостей по теме
Главное