Политика
RT на русскомЭкс-посол Австрии назвал условие отмены антироссийских санкций
Бывший посол Австрии в России Фридрих Бауэр заявил, что для отмены антироссийских санкций необходима поддержка группы стран.
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с чего всё началось
Бауэр был послом Австрии в Москве с 1990 по 1995 год. Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году.РИА Новостивчера в 20:08
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Экс-посол Австрии в РФ озвучил условие отмены антироссийских санкций ЕС
Российская газетавчера в 21:19
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