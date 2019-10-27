Бауэр был послом Австрии в Москве с 1990 по 1995 год. Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма, который воссоединился с Россией после референдума на полуострове в 2014 году.

с чего всё началось

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