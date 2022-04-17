"Обратите внимание на военные интервенции США и действия Китая за последние 30 лет. Китай ни разу не вторгался в другие страны в течение последних 30 лет. С другой стороны мы имеем Америку с целым списком интервенций", — отметил собеседник.
«Вооружённые силы России предлагают боевикам националистических батальонов и иностранным наёмникам с 06:00 мск 17 апреля 2022 года прекратить любые боевые действия и сложить оружие», — приводит ТАСС заявление Мизинцева.
Сбербанк ждет в ближайшее время возврата мошенников к техническим атакам на россиян, включая поддельные вредоносные приложения, заявил в интервью РИА Новости зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.