"Обратите внимание на военные интервенции США и действия Китая за последние 30 лет. Китай ни разу не вторгался в другие страны в течение последних 30 лет. С другой стороны мы имеем Америку с целым списком интервенций", — отметил собеседник.
Вооруженные силы (ВС) России призвали украинских боевиков и иностранным наемникам, заблокированным в Мариуполе, с 06:00 по московскому времени воскресенья, 17 апреля, прекратить боевые действия и сложить оружие.
Российские военные нынешней ночью ударом высокоточных ракет воздушного базирования уничтожили завод по производству боеприпасов в районе населенного пункта Бровары Киевской области, заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
"Найденные совсекретные документы датированы 2014 годом, что указывает на использование старой агентуры нацполиции Украины сотрудниками СБУ для формирования террористических групп, начиная с 2014 года", — пояснил сотрудник российских силовых структур.