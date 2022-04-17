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Экс-посол Франции Жерар Аро напомнил США о вторжении в Ирак и других военных интервенциях

Бывший посол Франции в США и экс-постпред страны в ООН Жерар Аро припомнил американской стороне «скандальное вторжение» в Ирак в 2003 году.
Lenta.ru
Бывший дипломат также заострил внимание на том, что Китай, Индия и ЮАР не голосовали против России в Генассамблее ООН.
URA.Ru
"Обратите внимание на военные интервенции США и действия Китая за последние 30 лет. Китай ни разу не вторгался в другие страны в течение последних 30 лет. С другой стороны мы имеем Америку с целым списком интервенций", — отметил собеседник.
РИА Новости
Россия с 24 февраля 2022 года проводит на территории Украины специальную операцию по демилитаризации страны.
URA.Ru

Подробнее о событии

Экс-посол Франции Аро: скандальное вторжение в Ирак отражает двойные стандарты США
Газета.Ru00:00
Экс-посол Франции Аро заявил, что вторжение в Ирак отражает двойные стандарты США
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Экс-посол Франции Аро заявил о двойных стандартах США и напомнил о вторжении в Ирак
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Экс-посол Франции Аро напомнил США о вторжении в Ирак на фоне обвинений в адрес РФ
Российская газета00:25
Экс-посол Франции Жерар Аро напомнил США о вторжении в Ирак и других военных интервенциях
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Экс-посол Франции Аро напомнил США о скандальном вторжении в Ирак
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Бывший посол Франции Аро: скандальное вторжение в Ирак отражает двойные стандарты США
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