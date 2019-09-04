Политика

Экономика сегодняЭкономика сегодняЭкс-посол Израиля в Киеве считает украинский язык «выдуманным»

Израильский дипломат Цви Маген, служивший послом в Киеве, указал на то, что Украине пришлось выдумывать язык и государственность. По словам бывшего посла, нынешней Украине пришлось создавать государство из ничего. До этого, как отметил Маген, «никакой Украины не было».
Читать в источнике
Комментировать57

Подробнее о событии

Экс-посол Израиля в Киеве назвал Украину страной с выдуманным языком

URA.Ruвчера в 17:33

Экс-посол Израиля в РФ: Украине пришлось выдумать государственность

Московский Комсомолецвчера в 18:27

Израильский дипломат: Государство Украина и мова — это выдуманная история

Евразия Dailyвчера в 07:21

Украинский язык сочли выдуманным

Lenta.ruвчера в 13:40

Израильский посол заявил, что Украина создала государство «из ничего»

ФАНвчера в 04:41

Израильский дипломат назвал украинский язык выдуманным

РИА Новостивчера в 16:39

Украина - искусственное государство, - экс-посол Израиля на Украине

Накануне.Ruвчера в 04:56
Показать все источники
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено в 01:35, Вашингтон
Политика

Палата общин Британии поддержала законопроект об отсрочке Brexit

Палата общин британского парламента, вопреки призывам премьер-министра Бориса Джонсона, поддержала идею переноса срока Brexit в случае, если не удастся достичь соглашения с Евросоюзом, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:39
Шоу-бизнес

Александр Семчев похудел на 100 килограммов

Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru 03 сентября в 23:30
Происшествия

В Петербурге автомобиль BMW врезался в столб и загорелся

ТАСС вчера в 16:59
Общество

Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками

Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM вчера в 06:00
Политика

Глава Гонконга рассказала о причинах протестов

ТАСС 01:05
Армия и оружие

До конца года Пентагон испытает ряд запрещенных ракет

Вести.Ru вчера в 19:03
Общество

В Дахау почтили память убитых 75 лет назад красноармейцев

Траурные мероприятия, посвященные памяти 92 расстрелянных в 1944 году красноармейцев, прошли в среду в мемориальном комплексе на месте бывшего концлагеря Дахау на юге Германии.
ТАСС вчера в 12:59
Политика

Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели

Впервые о возможности введения в будущем четырехдневной рабочей недели как основы социально-трудового контракта заявил в начале июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 01:26
Происшествия

В Сахалинской области произошли два землетрясения магнитудой до 5,6

Сейсмологи зафиксировали в четверг днем рядом с островом Симушир Большой Курильской гряды (Сахалинская область) два землетрясения магнитудой до 5,6. Одно из них ощутили жители острова Итуруп (Большая Курильская гряда), сообщили ТАСС в Сахалинском филиале Единой геофизической службы РАН.
ТАСС 01:18
Энергетика

Польша не намерена продлевать контракт с «Газпромом» после 2022 года

Польская государственная нефтегазовая компания PGNiG сообщила, что после 2022 года не будет продлевать контракт с «Газпромом» на поставку газа.
RT на русском вчера в 18:25
Технологии

Зачем нужна логистическая платформа Vostok Trade

Vostok разрабатывает логистическую платформу Vostok Trade, в которой участники транспортных перевозок будут обмениваться цифровыми данными и собирает для этого крупнейших игроков логистического рынка в консорциум.
Газета.Ru вчера в 23:50
Происшествия

На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам

Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Экономика

Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа

«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия вчера в 00:43
Политика

Премьер Малайзии усомнился в нейтральности расследования по MH17

Международное расследование катастрофы MH17 основано на позиции тех, кто пострадал от этой трагедии, заявил в интервью РИА Новости премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад.
РИА Новости 00:03
Футбол

Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри вернётся к руководству командой после перерыва на международные матчи, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Чемпионат вчера в 15:35
Политика

Соцсети обсудили с ФБР вмешательство в выборы США

В среду, 5 сентября руководство компаний Facebook и Google встретилось с представителями американской разведки с целью обсудить попытки индустрии технологий обеспечить безопасность следующих президентских выборов в стране.
Национальная служба новостей 00:41
Общество

Число жертв урагана «Дориан» на Багамах достигло 20 человек

Не менее 20 человек погибли в результате урагана "Дориан", обрушившегося на Багамские острова, сообщает в четверг газета Miami Herald со ссылкой на министра здравоохранения страны.
Интерфакс вчера в 18:51
Происшествия

На Ставрополье обнаружили тела пилотов разбившегося штурмовика Су-25

Спасателям удалось обнаружить пилотов штурмовика Су-25, разбившегося в Ставропольском крае.
РБК вчера в 05:51
Общество

Государство хочет создать единую систему учета интернет-пользователей

Концепция интернет-учета только обсуждается, есть очень разные идеи о том, как может работать такая система и какие данные собирать, подчеркивают собеседники «Ведомостей».
Ведомости вчера в 17:40
Политика

Бедрос Киркоров обвинил Болгарию в «разжигании огня» против России

Народный артист России и Болгарии певец Бедрос Киркоров отреагировал на заявление болгарского МИДа, который призвал не содействовать распространению "сомнительного исторического тезиса" о том, что противодействие Советского союза нацизму привело к освобождению Европы.
Газета.Ru вчера в 21:49
Политика

Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского

РИА Новости вчера в 22:22
Политика

Абэ намерен обсудить с Путиным вопрос мирного договора

Life.ru 01:16
Происшествия

Пассажир лайнера EasyJet заменил не вышедшего на работу пилота

РБК вчера в 19:57
Экономика

Сумма иска к экс-главе Марий Эл превысила 2,2 миллиарда рублей

Генеральная прокуратура РФ увеличила сумму исковых требований к бывшему главе республики Марий Эл Леониду Маркелову до 2,2 миллиарда рублей, обнаружив у него имущество еще на 577 миллионов, сообщается на сайте ГП РФ.
РИА Новости вчера в 10:45
Авто

Volkswagen представил обновленный Teramont

На открывшемся международном автосалоне в Чэнду компания Volkswagen официально представила обновленную версию большого кроссовера Teramont.
Новые автомобили вчера в 20:35
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фото 90-летней бабушки

Ведущий поздравил родственницу с юбилеем 4 сентября звезда Первого канала Иван Ургант поздравил свою бабушку, актрису Нину Ургант, с днем рождения.
WomanHit.ru вчера в 11:50
Наука

Заикнемся о мышах

Для сравнения, в речи заикающихся людей между фонемами возникают паузы, которых в норме нет либо они имеют гораздо меньшую длительность.
N+1 02 сентября в 20:01
Экономика

«Ростелеком» планирует внедрить оплату по изображению лица

"Ростелеком" представит оплату товаров и услуг по изображению лица, сообщает в четверг газета "Ведомости" со ссылкой на представителя компании.
Интерфакс вчера в 23:42
Шоу-бизнес

Заворотнюк не стала опровергать слухи о раке

Актриса подтвердила, что пока не может участвовать в мероприятиях Звезда сериала "Моя прекрасная няня" актриса Анастасия Заворотнюк ответила на звонок журналиста, который задал ей вопрос о ее здоровье, но отказалась обсуждать эту тему, сообщает "Комсомольская правда".
АМИТЕЛ вчера в 22:13
Политика

Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное