Политика
ИзвестияИзраильский дипломат назвал украинский язык выдуманным
Бывший посол Израиля в России и на Украине Цви Маген назвал украинский язык выдуманным, а государственность страны — несуществующей. Дипломат напомнил, что независимость государства не обеспечивается простым принятием акта о «незалежности».
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Экс-посол Израиля в РФ: Украине пришлось выдумать государственность
Московский Комсомолецвчера в 18:27
Автоматически обработано 7110 источников, обновлено вчера в 23:58, Вашингтон
Авто
Назван ТОП-3 лучших спорткаров с ценником не выше 500 тысяч рублей
Тарантас Ньюс вчера в 16:19
Политика
Япония сделала представление РФ из-за открытия рыбзавода на Шикотане
Японское правительство надлежащим образом ответит на открытие нового рыбоперерабатывающго завода на острове Шикотан.
ТАСС вчера в 22:50
Армия и оружие
В России создан бронеавтомобиль для охраны колонн с ядерным оружием
Создан новый бронеавтомобиль для охраны и сопровождения колонн 12-го Главного управления Минобороны РФ, перевозящих ядерное оружие.
Daily Storm вчера в 03:54
Армия и оружие
Максимальный реализм: ВВС США хотят купить имитирующие С-300 установки
Российская газета вчера в 05:21
Здоровье
Врач назвала восемь бесполезных анализов
Врач-терапевт Ирина Уфимцева перечислила восемь анализов, на которых можно сэкономить, так как практическая польза от них спорна или минимальна.
Известия 03 сентября в 16:50
Политика
Греф заявил, что не любит процесс оценивания людей еще со школы
Глава Сбербанка Герман Греф ненавидит процесс оценивания людей и экзамены со школы, а личная цель банкира - "убить экзамены".
ТАСС вчера в 21:47
Политика
Путин и Моди посетили три павильона на «Улице Дальнего Востока» на ВЭФ
Российский президент Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди побывали на выставке «Улица Дальнего Востока».
REGNUM вчера в 21:17
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине в матче Кубка мира
Добавим, что сборная Аргентины, набрав шесть очков, заняла первое место в группе. Команда России с пятью очками стала второй.
Советский спорт вчера в 10:36
Шоу-бизнес
Микки Рурк изменился до неузнаваемости из-за пластических операций
Экономика сегодня 03 сентября в 15:39
Происшествия
ФСИН выплатит 700 тысяч рублей экс-заключенному за пытки в СИЗО
Советский районный суд Улан-Удэ вынес решение о взыскании с Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) 700 тыс. руб. в пользу бывшего заключенного Виктора Роганова за пытки в СИЗО-1 в 2013 году, сообщает правозащитная организация «Зона права».
Коммерсантъ вчера в 11:13
Шоу-бизнес
Секреты Согдианы: как певица сбрасывает 19 килограммов, набранные за беременность
StarHit.ru вчера в 23:30
Политика
Захарова прокомментировала возможное продление санкций ЕС
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала возможное продление антироссийских санкций ЕС.
RT на русском вчера в 21:43
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Экономика
АФК «Система» передумала продавать «Детский мир»
АФК "Система" владеет 52,1% ПАО "Детский мир".
Интерфакс вчера в 21:16
Хоккей
Washington Post: НХЛ и «Яндекс» заключили соглашение о показе матчей
НХЛ согласилась заключить многолетнюю сделку с «Яндексом» по трансляции всех матчей, начиная с этого сезона, сообщает Washington Post.
Спорт-Экспресс вчера в 20:50
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Гражданку Украины убили в Турции, когда она согласилась на секс за деньги с местным жителем.
Lenta.ru вчера в 12:16
Политика
Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил Путин
Малайзия является приоритетным партнером России в Азии, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с премьер-министром Махатхиром Мохамадом.
РИА Новости вчера в 23:01
Здоровье
Министр здравоохранения впервые проведет прямую линию с россиянами
Глава Министерства здравоохранения России Вероника Скворцова впервые проведет прямую линию с россиянами.
Lenta.ru вчера в 13:39
Энергетика
По проекту «Арктик СПГ-2» принято окончательное инвестрешение
Участники проекта «Арктик СПГ-2» приняли окончательное инвестиционное решение.
REGNUM вчера в 23:52
Политика
Торговые переговоры США и Китая возобновятся в октябре
Вашингтон и Пекин снова сядут за стол переговоров, чтобы обсудить существующие торговые проблемы. Встреча состоится в столице США в октябре.
Телеканал 360° вчера в 23:20
Общество
Google выплатит штраф в $170 млн за сбор данных о детях
Компания Google выплатит штраф в размере $170 млн Федеральной торговой комиссии США (FTC), пишут «Ведомости».
Adindex.ru вчера в 12:07
Политика
В Киеве предупредили о грозящем Украине блэкауте
Ситуацию не спасут даже поставки американского сжиженного природного газа (СПГ) через Польшу, считает украинский финансовый аналитик Алексей Кущ.
URA.Ru 03 сентября в 23:35
Политика
Кабмин Украины рекомендовал Зеленскому уволить Кличко
Депутат Рады Алексей Гончаренко заявил, что кабмин Украины рекомендовал украинскому лидеру Владимиру Зеленскому уволить Виталия Кличко с должности главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).
Газета.Ru вчера в 07:51
Шоу-бизнес
Костенко рассказала о «жутком токсикозе» во время второй беременности
Телепрограмма вчера в 22:16
Единоборства
Стало известно, какой гонорар получит Нурмагомедов за бой с Порье
По словам отца бойца, гонорар в три раза превысит сумму, полученную за бой с ирландцем Конором Макгрегором, и составит шесть миллионов долларов.
Слово и Дело вчера в 20:52
Футбол
Глушаков: друзья-агенты Карреры разрушили команду интригами
Чемпионат вчера в 16:50
Экономика
Минтруд поддержал увеличение до трех лет включаемого в декрет стажа
«Что касается увеличения периода ухода за ребенком, включаемого в стаж для назначения пенсий, с полутора до трех лет, то это представляется справедливым и обоснованным и заслуживает внимания», — публикует ТАСС выдержки из документа в среду, 4 сентября.
Известия вчера в 00:43
Политика
Предложение об «особом статусе» в ЕС не устроило Украину
Президент Словении заявил в рамках форума в Бледе, что Западные Балканы должны быть приняты в состав ЕС, тогда как за Украиной и Турцией нужно признать «особый статус».
Евразия Daily вчера в 21:42
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Технологии
Создатели ГЛОНАСС придумали систему слежки за людьми без спутников
Специалисты российской компании «СпейсТим» разработали систему отслеживания местоположения человека или автомобиля без подключения к спутнику.
Daily Storm вчера в 21:45