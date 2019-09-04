Политика
Газета.RuЭкс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
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Экс-посол Израиля в РФ: Украине пришлось выдумать государственность
Московский Комсомолецвчера в 18:27
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Политика
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Ранее ГЛАС сообщал о том, что в Кремле рассказали о возможности приобретения Индией российских С-400.
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Создатели ГЛОНАСС разработали систему слежения за людьми без спутников
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Мужчина обстрелял детский сад в Петербурге
В Петербурге сотрудники полиции задержали мужчину, который стрелял по детскому саду.
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Дима Билан объяснил, почему покинул проект «Голос»
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Назван явный признак скорого инфаркта
Избыточная масса тела у мужчин в подростковом возрасте связана с повышенным риском возникновения инфаркта миокарда (сердечного приступа) в возрасте до 65 лет, сообщила на конгрессе Европейского общества кардиологов в Париже доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета.
Lenta.ru 00:42
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Ксения Бородина оскорбила своих коллег
Ксения Бородина оскорбила своих коллег Ксения Бородина высказалась по поводу наращенных волос.
Экспресс газета 01:25
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Актер Певцов назвал Сталина величайшим человеком в истории
Российский актер Дмитрий Певцов признался, что считает председателя совета министров СССР Иосифа Сталина одним из величайших людей в истории России.
Lenta.ru вчера в 11:21
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Бедрос Киркоров оправдал советские репрессии в Болгарии
Певец Бедрос Киркоров заявил, что советские репрессии в Болгарии были направлены исключительно на истребление местных фашистов.
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Минприроды назвало города России с самым грязным воздухом
Больше половины российских городов (57%) с самым загрязнённым воздухом находятся в Сибирском федеральном округе.
REGNUM вчера в 00:20
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Появилось фото подросшего сына Даши Жуковой и Романа Абрамовича
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ОНК просит проверить сотрудников «Крестов» после пыток в изоляторе
Представители Общественной наблюдательной комиссии Петербурга обратились к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой провести проверку возможных неправомерных действий временно исполняющего обязанности начальника следственного изолятора «Кресты» Никиты Ильина.
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В Екатеринбурге готовятся к строительству ледовой арены
Уже на этой неделе УГМК получит разрешение на строительство объекта. Работы планируется завершить в 2022 году.
REGNUM 04:23
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70% строящегося жилья имеет доступ к финансированию
С 1 июля 2019 года российские застройщики обязаны работать по эскроу-счетам, на которых будут аккумулироваться средства граждан.
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Украинский политолог рассказал о страхах Зеленского
Украинский политолог Андрей Ермолаев заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится столкнуться с суровой реальностью.
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Борис Джонсон проиграл в британском парламенте по всем статьям
Проиграв первое голосование, Джонсон заявил о назначении досрочных выборов на 15 октября.
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В Екатеринбурге на «Красу Росгвардии» напал автохам
В Екатеринбурге напали на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии" Анну Храмцову.
РИА Новости 03 сентября в 18:28
Происшествия
Новосибирского бойца Росгвардии обвиняют в превышении полномочий
Следственный комитет по Новосибирской области возбудил уголовное дело против бойца Росгвардии.
Любимый город 04:19
Культура
Фестиваль зарубежных русских театров проведут в России в 2019 году
Фестиваль зарубежных русских театров в РФ планируется провести до конца 2019 года, сообщил в четверг замминистра культуры России Павел Степанов на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).
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Россиянки назвали признаки привлекательного мужчины
Россиянки рассказали, каких мужчин они считают самыми привлекательными.
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Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса вчера в 12:15