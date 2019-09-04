Политика
Газета.RuЭкс-посол Израиля заявил, что украинский язык выдумали
Экс-посол Израиля в Москве и в Киеве Цви Маген заявил, что украинской стороне пришлось придумывать государственность и язык.
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Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM 04:58
Политика
Россия предложила НАТО присоединиться к мораторию по РСМД
Несмотря на выход США из договора о размещении ракет средней и меньшей дальности (РСМД), Москва оставляет за собой право зеркально отвечать на создание Вашингтоном подобных боевых средств.
Телеканал 360° 02 сентября в 04:56
Шоу-бизнес
Актриса Заворотнюк не стала опровергать слухи о заболевании
Актриса Анастасия Заворотнюк, известная по сериалу «Моя прекрасная няня», не стала опровергать слухи о том, что серьезно больна.
Свободная Пресса 12:15
Политика
Лавров отказался считать Китай старшим братом для России
Министр иностранных дел России счел неверным суждение о том, что роль Китая для России следует расценивать как старшего брата.
РБК 21:06
Политика
Трамп уверен, что ураган «Дориан» может дойти до Алабамы
Президент США Дональд Трамп продолжил в Twitter перепалку со СМИ, которые обвиняют его в подтасовке фактов относительно того, может ли ураган "Дориан" дойти до штата Алабама.
РИА Новости 19:47
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru вчера в 18:53
Общество
Доказана связь между преждевременной смертью и увлечением газировками
Исследователи предположили связь преждевременной смерти с увлечением газировками, основываясь на анкетах или интервью.
REGNUM 06:00
Путешествия
Финляндия стала самой безопасной страной мира для туристов
Наиболее опасными странами являются Сальвадор, Нигерия, Йемен, Венесуэла и Гондурас.
Известия 12:32
Технологии
В России легализуют виртуальные сим-карты
ФАС и ФСБ должны предложить варианты использования eSIM к 2020 году В России собираются легализовать виртуальные сим-карты, сообщает «Коммерсантъ».
Мой Брянск 07:15
Происшествия
В Кабардино-Балкарии обстреляна съемочная группа, стрелок задержан
Съемочная группа фильма "Чики" обстреляна в Кабардино-Балкарии. В городе Прохладный киногруппу ждал прохладный прием.
Вести.Ru 14:59
Игры
Valve изменит дизайн библиотеки Steam
Компания Valve изменит интерфейс библиотеки Steam. Об этом сообщается в новостном фиде площадки.
CyberSport.ru 14:23
Авто
Toyota выпустила обновлённый компактвэн Toyota Calya
Компания Toyota выпустила обновленную версию минивэна Calya. Фотографии новинки накануне появились в Сети.
Новые автомобили 01:18
Политика
Путин поручил кабмину назначить доплаты работникам первичной медпомощи
Президент России Владимир Путин поручил правительству подготовить предложения по ежемесячным доплатам для медиков, оказывающих первичную помощь.
Труд 02:28
Хоккей
«Яндекс» бесплатно покажет матчи НХЛ в России
Канал показывал по 10 игр каждую неделю, а также в полном объеме плей-офф Кубка Стэнли. Новый сезон НХЛ стартует 2 октября.
Pravda.Ru 11:37
Экономика
Топилин прокомментировал переход на четырехдневную рабочую неделю
Вопрос перехода на четырехдневную рабочую неделю - дело не ближайших лет, считает глава Минтруда Максим Топилин.
Российская газета 08:58
Происшествия
Украинку убили во время секса в Турции
Lenta.ru 12:16
Баскетбол
Сборная России уступила Аргентине на Чемпионате мира по баскетболу
Сборная России по баскетболу в сложной концовке уступила Аргентине на чемпионате мира по баскетболу в Китае со счетом 61:69 и заняла второе место в своей группе.
КП - Кубань 10:37
Здоровье
Названы несущие смертельную опасность бытовые предметы
Некоторые широко распространенные в быту предметы могут быть опасны для здоровья, провоцируя даже развитие смертельных заболеваний, утверждают эксперты.
Известия 20:43
Происшествия
Капитана судна на Камчатке оштрафовали на 7,4 млн руб. за ловлю минтая
Суд Петропавловска-Камчатского оштрафовал капитана рыболовецкого судна на 7,4 миллиона рублей за добычу тысячи тонн минтая.
РЕН ТВ 21:01
Общество
В Минприроды назвали российские города с самым грязным воздухом
Все города из списка находятся в азиатской части территории России, которая «характеризуется особо неблагоприятными для рассеивания примесей метеорологическими условиями в виде мощных приземных инверсий, застоев воздуха и туманов, которые способствуют накоплению примесей у поверхности земли», отметили в Минприроды.
РБК вчера в 20:24
Политика
Рухани заявил о третьем сокращении обязательств Ирана в ядерной сфере
Иран с 6 сентября начнёт третий этап сокращения своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе, более известному как иранская ядерная сделка.
REGNUM 15:17
Авто
Дайджест дня: самый оригинальный Mini, Panamera в каршеринге и другие события автоиндустрии
Авторевю 19:21
Шоу-бизнес
Григорий Лепс перенес две операции
Известия 00:37
Здоровье
Врач объяснила, кому нельзя делать прививку от гриппа
Главный врач городской клинической больницы № 64, депутат Московской городской думы Ольга Шарапова сообщила, что для подобных прививок есть абсолютные и относительные противопоказания: — Есть категории населения: дети до 6 месяцев, аллергики, люди с сердечной недостаточностью, проблемами с дыхательными путями.
Вечерняя Москва 10:18
Шоу-бизнес
Александр Семчев похудел на 100 килограммов
Близкие и поклонники не перестают удивляться его новому образу. Несколько лет назад вес артиста достигал 200 килограммов.
StarHit.ru вчера в 23:30