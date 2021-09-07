Процессоры Intel Alder Lake могут поступить в продажу 19 ноября

Предположительно первая партия процессоров Alder Lake, поступивших в продажу, будет включать флагманский Core i9-12900K, плюс рабочую лошадку Core i7-12700K и, возможно, Core i5-12600K среднего уровня (хотя это может появиться позже) — и, конечно же, не- K вариантов, как уже упоминалось.