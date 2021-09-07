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Экс-посол США Макфол: Россия превосходит Штаты по некоторым видам вооружений

Россия опережает США в некоторых аспектах вооружения, заявил на брифинге экс-посол США в РФ Майкл Макфол.
РИА Новости
Макфол назвал Россию глобальной державой в «определенных аспектах», в которых Китай таковой не является.
ПолитРоссия
- В определенных аспектах Россия является глобальной державой в том, в чем Китай не является, прежде всего - в вопросе ядерного оружия.
Комсомольская правда
Бывший американский посол отметил, что президент РФ Владимир Путин "инвестировал фантастическое количество денег в модернизацию систем".
Газета.Ru

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Экс-посол США Макфол: Россия опережает Штаты в сфере вооружений
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