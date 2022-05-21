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Экс-посол США Макфол заявил, что Вашингтон лгал Киеву о возможном вступлении в НАТО

Обещавшие Украине членство в НАТО американские дипломаты на протяжении многих лет лгали, заявил экс-посол США в России Майкл Макфол в ходе выступления на политических дебатах The Munk Debate в Канаде.
RT на русском
Верховная рада в 2014 году отказалась от внеблокового статуса Украины.
РИА Новости
В конце апреля обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас возможность вступления Украины в альянс не рассматривается.
РИА Новости
15 марта президент Украины Владимир Зеленский констатировал невозможность вступления страны в НАТО.
Вечерняя Москва

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Экс-посол США в России Макфол признал, что США врали Киеву о вступлении в НАТО
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Экс-посол США в России Макфол: американские дипломаты лгали Киеву о вступлении в НАТО
РИА Новостивчера в 16:33
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