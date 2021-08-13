Пермский софт позволит сократить время создания оптических чипов с двух лет до полугода

Специалисты Пермского государственного национального университета при поддержке Центра компетенций НТИ "Фотоника" разработали программное обеспечение, которое позволит сократить время создания фотонных интегральных схем более чем в четыре раза.