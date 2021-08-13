Политика СегодняЭкс-посол США на Украине Тейлор назвал ошибочным решение Белого дома по «СП-2»Администрация нынешнего американского президента Джо Байдена приняла ошибочное решение по "Северному потоку — 2", считает экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.Политика СегодняДипломат объяснил, что в Вашингтоне, скорее всего, в первую очередь шли дебаты о влиянии проекта на германо-американские отношения.Lenta.ruРоссийско-немецкий проект "Северный поток — 2" представляет собой газопровод, который проложен по дну Балтийского моря из России в Германию.ПолитРоссияАмериканская администрация упустила из виду влияние, которое имеет России я связи со строительством газопровода.ПолитРоссияЧитать далееСвернутьПолитика СегодняПолитика СегодняИноСМИФАНПолитическая ЭкспертизаОбщественная служба новостейПодробнее о событииАдминистрации Байдена указали на серьезную ошибку в вопросе «СП-2»ПолитРоссия20:50Дипломат Тейлор указал на ошибку Байдена в вопросе строительства «СП-2»Политическая Экспертиза20:34Экс-посол США обвинил Байдена в политических ошибках в отношении «СП – 2»Общественная служба новостей20:12Байдену указали на главную ошибку в вопросе «Северного потока — 2»ФАН20:33Экс-посол США на Украине рассказал, что Байден ошибся в вопросе «Северного потока-2»Lenta.ru20:31Экс-посол США на Украине Тейлор назвал ошибочным решение Белого дома по «СП-2»Политика Сегодня20:34Экс-посол США на Украине Тейлор: Байден ошибся в политике по «Северному потоку — 2»РИА Новости19:36Показать ещёОценить4Поделиться