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Экс-посол США на Украине Тейлор назвал ошибочным решение Белого дома по «СП-2»

Администрация нынешнего американского президента Джо Байдена приняла ошибочное решение по "Северному потоку — 2", считает экс-посол США на Украине Уильям Тейлор.
Политика Сегодня
Дипломат объяснил, что в Вашингтоне, скорее всего, в первую очередь шли дебаты о влиянии проекта на германо-американские отношения.
Lenta.ru
Российско-немецкий проект "Северный поток — 2" представляет собой газопровод, который проложен по дну Балтийского моря из России в Германию.
ПолитРоссия
Американская администрация упустила из виду влияние, которое имеет России я связи со строительством газопровода.
ПолитРоссия

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