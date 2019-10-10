Политика

Rambler News ServiceRambler News ServiceЭкс-посол США на Украине даст показания по делу об импичменте Трампа

Бывший посол США в Киеве Мари Йованович даст показания в рамках расследования дела об импичменте президенту Дональду Трампу, несмотря на отказ Белого дома сотрудничать, пишет газета The Washington Post со ссылкой на помощника одного из конгрессменов.
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