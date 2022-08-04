ИзвестияЭкс-посол Украины Мельник назвал скандалом отмену выставки разбитой техники РФ в БерлинеБывший посол Украины в Германии Андрей Мельник осудил немецкое правительство за отказ от проведения выставки разбитой техники ВС РФ в Берлине.ИзвестияВ начале мая Андрей Мельник раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ посетить Киев.Lenta.ru9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с поста посла страны в ФРГ.Lenta.ruРоссийские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.Телеканал 360°Читать далееСвернутьРЕН ТВРЕН ТВГазета.RuКомсомольская правдаТелеканал 360°Pravda.RuLife.ruАбзацYakutsk.ruВечерняя МоскваФАНПодробнее о событииЭкс-посол Украины Мельник назвал скандалом отмену выставки разбитой техники РФ в БерлинеИзвестия18:30Посол Украины Мельник возмутился отказом Берлина провести выставку разбитой российской техникиРЕН ТВвчера в 16:32Посла Украины в Германии возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую техникуКомсомольская правда17:39Экс-посла Украины Мельника возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую техникуОбщественная служба новостейвчера в 16:53Посол Украины возмутился отказом Берлина провести выставку разбитой российской техникиРИА Новостивчера в 16:48Мельник возмутился решением Берлина не проводить выставку разбитой техники РФГазета.Ruвчера в 16:30Экс-посол Украины Мельник назвал скандалом отказ Берлина выставить разбитую технику РоссииLenta.ru18:05Показать ещёОценить796Поделиться