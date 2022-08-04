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Экс-посол Украины Мельник назвал скандалом отмену выставки разбитой техники РФ в Берлине

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник осудил немецкое правительство за отказ от проведения выставки разбитой техники ВС РФ в Берлине.
Известия
В начале мая Андрей Мельник раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за отказ посетить Киев.
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9 июля президент Украины Владимир Зеленский уволил Мельника с поста посла страны в ФРГ.
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Российские войска продолжают выполнять задачи спецоперации на Украине.
Телеканал 360°

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Экс-посол Украины Мельник назвал скандалом отмену выставки разбитой техники РФ в Берлине
Известия18:30
Посол Украины Мельник возмутился отказом Берлина провести выставку разбитой российской техники
РЕН ТВвчера в 16:32
Посла Украины в Германии возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую технику
Комсомольская правда17:39
Экс-посла Украины Мельника возмутил отказ Берлина выставить разбитую российскую технику
Общественная служба новостейвчера в 16:53
Посол Украины возмутился отказом Берлина провести выставку разбитой российской техники
РИА Новостивчера в 16:48
Мельник возмутился решением Берлина не проводить выставку разбитой техники РФ
Газета.Ruвчера в 16:30
Экс-посол Украины Мельник назвал скандалом отказ Берлина выставить разбитую технику России
Lenta.ru18:05

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