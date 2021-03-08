RT на русскомЭкс-посол Украины призвал готовиться к разрыву дипотношений с РоссиейБывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире ESPRESO.TV призвал быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией.В источникеВзгляд.руНародные новостиФАНРадио SputnikАргументы неделиNews.ruNewInformRuNews24.ruПолитическая ЭкспертизаНациональная служба новостейРИА НовостиПодробнее о событииУкраинский дипломат призвал подготовиться к разрыву отношений с РоссиейВзгляд.ру09:07Экс-посол Украины призвал приготовиться к разрыву дипотношений с РФНародные новостивчера в 10:46Экс-посол Украины призвал готовиться к разрыву дипотношений с РоссиейRT на русском08:55Украинский дипломат призвал разорвать отношения с РоссиейРИА Новости08:19Экс-посол Украины в США выступил за прекращение отношений с РоссиейNewInformвчера в 10:32Экс-посол Украины призвал Киев разорвать дипотношения с РоссиейФАНвчера в 10:31Бывший посол Украины в США призвал разорвать отношения с РоссиейНациональная служба новостей09:02Показать ещёОценить75КомментироватьПоделиться