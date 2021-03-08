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Экс-посол Украины призвал готовиться к разрыву дипотношений с Россией

Бывший посол Украины в США Валерий Чалый в эфире ESPRESO.TV призвал быть готовыми к разрыву дипломатических отношений с Россией.В источнике
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