Крушение планов Запада стало главной проблемой Североатлантического альянса, из-за чего США и их союзники уже сократили поставки оружия Киеву, заявил в беседе с "Украиной.ру" финский политолог Йохан Бекман.
Лидеры стран Евросоюза предпринимали безуспешные попытки уговорить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры по урегулированию ситуации в стране, заявил экс-глава государства Виктор Ющенко.
«Соединенные Штаты [Америки] получили ордер на арест судна Boeing 737-7EM, принадлежащего ПАО «Лукойл», российской транснациональной нефтегазовой корпорации со штаб-квартирой в Москве, Россия», — говорится в документе.
Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев допустил два возможных варианта распада еврозоны, когда завершится «аттракцион европейской щедрости» и богатые страны перестанут помогать бедным.