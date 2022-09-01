Будьте в Плюсе

Экс-посол Венгрии Симони заявил о «наплевательском» отношении премьера Орбана к Украине

Экс-посол Венгрии в Североатлантической альянсе и Соединенных Штатах Андраш Симони заявил Politico, что главе правительства Виктору Орбану «плевать» на Украину.
Рамблер
Дипломат считает, что Европейский союз и Североатлантический альянс зря игнорируют недружественные поступки главы правительства Венгрии в адрес украинских властей.
ФАН
"Пока ЕС и союзники по НАТО ищут новые способы поддержать Украину в долгосрочном конфликте, нежелание Будапешта будет постоянной занозой в боку западного альянса", — считают собеседники Politico.
РИА Новости
Орбан и ранее заявлял, что военная спецоперация российской армии на Украине приведет к окончанию эпохи доминирования Запада.
ФАН

Подробнее о событии

Экс-посол Венгрии Симони: НАТО и ЕС игнорируют негативное отношение Орбана к Украине
News.ru00:20
Экс-посол Венгрии заявил, что НАТО и ЕС игнорируют наплевательское отношение Орбана к Украине
Комсомольская правда01:12
Экс-посол Венгрии Симони: ЕС и НАТО игнорируют наплевательское отношение Орбана к Украине
Московский Комсомолец00:48
Бывший посол Венгрии Симони обвинил премьера Орбана в наплевательском отношении к Украине
Lenta.ru00:36
Экс-посол Венгрии Симони заявил о «наплевательском» отношении премьера Орбана к Украине
RT на русском01:13
Politico: премьер-министру Венгрии Виктору Орбану «плевать» на Украину
Pravda.Ru00:12
Экс-посол Венгрии Симони: НАТО и ЕС игнорируют наплевательское отношение Орбана к Украине
РИА Новости23:46

Интересное

Критик Бабичев назвал ширпотребом пародию Гудкова на хит SHAMAN «Я русский»

Музыкальный критик Евгений Бабичев раскритиковал пародию шоумена Александра Гудкова на хит певца SHAMAN «Я русский», сообщает портал «Слово и дело».
Культуроманиявчера в 09:03

Миллер назвал невозможным капитальный ремонт турбины «Северного потока»

Миллер считает, что руководство ЕС запуталось в документах, а компания Siemens не имеет возможности проводить ремонт агрегатов.
Lenta.ruвчера в 14:00

Финский политолог Бекман: Запад уменьшил поставки оружия Киеву из-за отсутствия результата

Крушение планов Запада стало главной проблемой Североатлантического альянса, из-за чего США и их союзники уже сократили поставки оружия Киеву, заявил в беседе с "Украиной.ру" финский политолог Йохан Бекман.
РИА Новости00:02

Foreign Affairs: появление военнослужащих НАТО на Украине может вылиться в ядерную войну

Появление солдат НАТО на территории Украины может привести к началу ядерной войны. Об этом предупреждает журнал Foreign Affairs.
Lenta.ru00:38

Экс-президент Украины Ющенко: лидеры ЕС пытались убедить Зеленского пойти на переговоры

Лидеры стран Евросоюза предпринимали безуспешные попытки уговорить президента Украины Владимира Зеленского пойти на переговоры по урегулированию ситуации в стране, заявил экс-глава государства Виктор Ющенко.
RT на русском01:10

Экс-посол Венгрии Симони: НАТО и ЕС игнорируют наплевательское отношение Орбана к Украине

"Пока ЕС и союзники по НАТО ищут новые способы поддержать Украину в долгосрочном конфликте, нежелание Будапешта будет постоянной занозой в боку западного альянса", — считают собеседники Politico.
РИА Новости23:46

Минюст США сообщил о получении ордера на арест самолета, принадлежащего ПАО «Лукойл»

«Соединенные Штаты [Америки] получили ордер на арест судна Boeing 737-7EM, принадлежащего ПАО «Лукойл», российской транснациональной нефтегазовой корпорации со штаб-квартирой в Москве, Россия», — говорится в документе.
Известия20:10

Экономист Григорьев допустил распад еврозоны при отказе от поддержки бедных стран ЕС

Доцент Института мировой экономики и бизнеса РУДН Владимир Григорьев допустил два возможных варианта распада еврозоны, когда завершится «аттракцион европейской щедрости» и богатые страны перестанут помогать бедным.
Lenta.ru23:53

Премьер Финляндии Санна Марин заявила о переходе на военную экономику из-за энергокризиса

Энергетический кризис заставил Финляндию жить в условиях "военной экономики", заявила премьер-министр страны Санна Марин, ее слова приводит Yle.
РИА Новости20:47

CNN: США помогают Украине при планировании контрнаступления

США принимают участие в подготовке контрнаступления Украиной, сообщает телеканал CNN со ссылкой на американские, западные и украинские источники.
RT на русском00:50