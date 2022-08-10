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Экс-постпред США Даалдер: Эрдоган, Орбан и Берлускони оказались друзьями Путина в НАТО

У президента России Владимира Путина дружеские отношения в НАТО не только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с лидером еще как минимум одной страны, написал в статье для Politico бывший постпред США при организации Иво Даалдер.
РИА Новости
Автор публикации также раскритиковал Эрдогана за закупку российских комплексов ПВО С-400.
РИА Новости
Автор статьи вспомнил бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони, который ушёл в отставку несколько лет назад, а также нынешнего премьер-министра Венгрии Орбана.
Pravda.Ru
Совместная встреча Путина и Эрдогана с президентом Ирана также возмутила дипломата.
Pravda.Ru

Подробнее о событии

Politico: Эрдогана, Орбана и Берлускони можно назвать друзьями Путина в НАТО
RT на русском23:44
Экс-постпред США Даалдер считает, что Эрдоган, Орбан и Берлускони оказались друзьями Путина в НАТО
Центральная Служба Новостей23:44
Экс-постпред США Даалдер: друзьями Путина в НАТО оказались Эрдоган, Орбан и Берлускони
News.ru23:14
Экс-постпред США Даалдер: Эрдоган и Орбан оказались друзьями Путина в НАТО
Pravda.Ru23:23
Экс-постпред США Даалдер назвал Эрдогана, Берлускони и Орбана друзьями Путина в НАТО
Lenta.ru23:15
Американский дипломат рассказал о «друзьях» Путина в НАТО
Московский Комсомолец23:23
Экс-постпред США Даалдер: Эрдоган, Орбан и Берлускони оказались друзьями Путина в НАТО
РИА Новости22:50

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