У президента России Владимира Путина дружеские отношения в НАТО не только с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, но и с лидером еще как минимум одной страны, написал в статье для Politico бывший постпред США при организации Иво Даалдер.
«НОВАТЭК придумал, каким образом решить проблему с энергоснабжением первой линии «Арктик СПГ — 2». Для этого компания закажет у турецкой Karpowership плавучую электростанцию мощностью около 300—400 МВт, работающую на газопоршневых двигателя», — говорится в материале.
Обозреватель газеты The Wall Street Journal Дэниел Майклз написал в своей статье, что литовские вертолеты сопровождают многие российские поезда, которые направляются в Калининградскую область, из-за "опасений" за Сувалкский коридор.
Украина перекрыла поставки нефти по южной ветке нефтепровода «Дружба» странам Центральной Европы, из-за антироссийских санкций, заявил бывший премьер-министр Словакии, лидер словацкой парламентской оппозиции и партии «Курс — социальная демократия» Роберт Фицо в Facebook (соцсеть и ее материнская компания Meta признаны экстремистскими и запрещены в России).