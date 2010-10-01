Политика

Национальная служба новостейНациональная служба новостейЭкс-представитель главы Татарстана не понимает, зачем в Конституции выделять народы

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Путин предложил зафиксировать статус русского народа в Конституции Бывший пресс-секретарь главы Татарстана, политолог Ирек Муртазин в эфире НСН заявил, что согласен с муфтием.
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Поправка о «государствообразующем народе» — бомба замедленного действия?

REGNUM00:39

Экс-представитель главы Татарстана не понимает, зачем в Конституции выделять народы

Национальная служба новостей08:06
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Автоматически обработано 7097 источников, обновлено в 22:37, Ашберн
Общество

В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков

В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
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Дебютировал конкурент Tesla Model 3 от BMW

Во вторник, 3 марта, состоялась онлайн-премьера электромобиля BMW i4, главным соперником которого немцы считают Tesla Model 3. Баварской компании пришлось перенести презентацию в Мюнхен и провести трансляцию в Сети из-за отмены Женевского автосалона, где изначально и должна была дебютировать новинка.
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Новый сверхпроводящий материал разработали в Сколкотехе

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Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
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Постпред Украины при Евросоюзе Николай Точицкий выразил надежду на новые санкции ЕС в отношении России из-за открытия железнодорожного сообщения с Крымом.
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Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+

Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
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Врач-диетолог рассказала, как правильно есть яблоки

Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, как правильно есть яблоки. Об этом сообщает радио Sputnik.
Газета.Ru 19:23
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Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
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Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
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Андрей Талалаев: «Хорошо, что Ганчаренко не поставил Тедеско локоть как следует. Надо понимать, куда ты приехал»

Российский тренер Андрей Талалаев оценил игру «Спартака» и ЦСКА (3:2) в четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России.
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В Москве следователи проверят заявления СМИ об избиении двойняшек

РИА Новости 18:58
Армия и оружие

Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб

Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Московский Комсомолец вчера в 17:19
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Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги

Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 21:31
Игры

Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx

Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Дни24 вчера в 08:45
Происшествия

Под Мурманском пять военных пострадали от взрыва боеприпаса

Газета.Ru 18:38
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Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»

Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Коммерсантъ 14:22
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Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса

Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятия карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.
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В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек

Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
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Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно

Газета.Ru вчера в 03:50
Экономика

Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян

Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
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«ВКонтакте» тестирует технологию распознавания голосовых сообщений

Российская социальная сеть «ВКонтакте» объявила, что занимается тестированием новой технологии, позволяющей преобразовывать голосовые сообщения в текстовые.
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Брестское «Динамо» третий раз подряд выиграло Суперкубок Белоруссии

Брестское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" и третий раз подряд завоевало Суперкубок Белоруссии по футболу.
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Блогер Диденко заявила о мистике в смерти мужа

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Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25

Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Известия вчера в 20:00
Происшествия

Завершено следствие по делу историка Соколова

Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
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Официальное название марсохода NASA Mars 2020 будет объявлено 5 марта

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«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии»

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Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе

Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
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Общество

Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию

«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.
Росбалт вчера в 06:07
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