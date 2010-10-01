Политика
Национальная служба новостейЭкс-представитель главы Татарстана не понимает, зачем в Конституции выделять народы
Путин предложил зафиксировать статус русского народа в Конституции Бывший пресс-секретарь главы Татарстана, политолог Ирек Муртазин в эфире НСН заявил, что согласен с муфтием.
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Экс-представитель главы Татарстана не понимает, зачем в Конституции выделять народы
Национальная служба новостей08:06
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Общество
В России будет изменена система оплаты больничных и декретных отпусков
В России готовится реформа, которая изменит систему оплаты больничных листов, декретных и очередных отпусков, сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу кабмина.
Общество
В России запретили вывозить из страны медицинские маски
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.
Авто
Дебютировал конкурент Tesla Model 3 от BMW
Во вторник, 3 марта, состоялась онлайн-премьера электромобиля BMW i4, главным соперником которого немцы считают Tesla Model 3. Баварской компании пришлось перенести презентацию в Мюнхен и провести трансляцию в Сети из-за отмены Женевского автосалона, где изначально и должна была дебютировать новинка.
Происшествия
«Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем
Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".
Политика
Киев призвал ЕС ввести новые санкции против России за поезда в Крым
Постпред Украины при Евросоюзе Николай Точицкий выразил надежду на новые санкции ЕС в отношении России из-за открытия железнодорожного сообщения с Крымом.
Энергетика
Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+
Министр энергетики России Александр Новак покинул заседание мониторингового комитета ОПЕК+ в Вене.
Общество
Врач-диетолог рассказала, как правильно есть яблоки
Врач-диетолог Ирина Лизун рассказала, как правильно есть яблоки. Об этом сообщает радио Sputnik.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева обижена, что ее не предупредили по-дружески о замене
Негодование телеведущей вызвало то, что Давлетяров не предупредил ее по-дружески о замене на Ольгу Бузову на предстоящей церемонии премии Муз-ТВ.
Футбол
Тренер ЦСКА объяснил стычку с наставником «Спартака» после матча
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал инцидент, который произошел между ним и его спартаковским коллегой Доменико Тедеско сразу после матча 1/4 финала Кубка России по футболу.
Футбол
Андрей Талалаев: «Хорошо, что Ганчаренко не поставил Тедеско локоть как следует. Надо понимать, куда ты приехал»
Российский тренер Андрей Талалаев оценил игру «Спартака» и ЦСКА (3:2) в четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России.
Армия и оружие
Турция уничтожила ЗРПК «Панцирь-С1» в провинции Идлиб
Вооруженные силы Турции опубликовали видео удара по ЗРПК "Панцирь-С1" сирийских правительственных сил в районе н.п. Саракиб в провинции Идлиб.
Экономика
Коллектор рассказал, сколько заемщиков не могут вовремя погасить долги
Президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев заявил, что каждый четвертый россиянин испытывает трудности при погашении кредита и выходит на просрочку, передает РИА Новости.
Игры
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx
Valve Corporation выпустил три новых видео с геймплеем Half-Life: Alyx.
Происшествия
Суд отказался арестовать главу судостроительной корпорации «Ак Барс»
Хамовнический суд Москвы отказал следствию в аресте гендиректора судостроительной корпорации «Ак Барс», депутата Госсовета Татарстана Рената Мистахова, обвиняемого в даче взяток.
Общество
Эпидемиолог предсказал Китаю вторую волну эпидемии коронавируса
Власти Китая ввели целый комплекс мер по сдерживанию эпидемии коронавируса в стране, однако снятия карантинных ограничений может спровоцировать вторую волну распространения инфекции.
Общество
В РПЦ заявили о ненужности школьного образования для девочек
Известный своими неоднозначными высказываниями глава Патриаршей комиссии РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что девочкам не нужно ходить в школу, они должны учиться быть мамами.
Происшествия
Издевавшегося над Шамсутдиновым срочника осудили на 2 года условно
Экономика
Путин прокомментировал ситуацию с реальными доходами россиян
Осенью 2019 года Путин отмечал, что зарплаты россиян растут, однако реальные доходы стоят на месте. Он призвал менять такую ситуацию.
Технологии
«ВКонтакте» тестирует технологию распознавания голосовых сообщений
Российская социальная сеть «ВКонтакте» объявила, что занимается тестированием новой технологии, позволяющей преобразовывать голосовые сообщения в текстовые.
Футбол
Брестское «Динамо» третий раз подряд выиграло Суперкубок Белоруссии
Брестское "Динамо" обыграло солигорский "Шахтер" и третий раз подряд завоевало Суперкубок Белоруссии по футболу.
Общество
Блогер Диденко заявила о мистике в смерти мужа
Происшествия
Число жертв торнадо в штате Теннесси возросло до 25
Количество погибших в результате торнадо в американском городе Нэшвилл, штат Теннесси, увеличилось до 25, есть пропавшие без вести жители.
Происшествия
Завершено следствие по делу историка Соколова
Завершилось следствие по делу историка Олега Соколова, который ранее признал вину в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко.
Хоккей
«Вашингтон» Овечкина проиграл «Филадельфии»
Политика
Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе
Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.
Общество
Госдума прописала возраст, дающий право на негосударственную пенсию
«Право на получение негосударственной пенсии по пенсионным договорам приобретают мужчины, достигшие возраста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет, если иной возраст и (или) иные основания, дающие право на получение негосударственной пенсии, не установлены пенсионными договорами», — говорится в документе.