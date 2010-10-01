Путин предложил зафиксировать статус русского народа в Конституции Бывший пресс-секретарь главы Татарстана, политолог Ирек Муртазин в эфире НСН заявил, что согласен с муфтием.

Экс-представитель главы Татарстана не понимает, зачем в Конституции выделять народы

Общество В России запретили вывозить из страны медицинские маски Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал запрет на вывоз из страны медицинских масок и некоторых других изделий противовирусного характера.

Авто Дебютировал конкурент Tesla Model 3 от BMW Во вторник, 3 марта, состоялась онлайн-премьера электромобиля BMW i4, главным соперником которого немцы считают Tesla Model 3. Баварской компании пришлось перенести презентацию в Мюнхен и провести трансляцию в Сети из-за отмены Женевского автосалона, где изначально и должна была дебютировать новинка.

Происшествия «Ъ» сообщил, что Египет не признал терактом крушение А321 над Синаем Апелляционный суд Каира не стал рассматривать иски семей россиян, погибших в катастрофе самолета А321 "Когалымавиа" осенью 2015 года в Египте, сочтя личности жертв неустановленными, а крушение - аварией, а не терактом, сообщает газета "Коммерсант".

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Политика Путин и Эрдоган обсудят ситуацию в Идлибе Президент России Владимир Путин и президент Турции Тайип Эрдоган в четверг проведут переговоры в Москве, в ходе которых планируется обсудить проблематику сирийского урегулирования с учетом обострения ситуации в Идлибской зоне деэскалации.