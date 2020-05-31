Политика

REGNUMREGNUMЭкс-премьер Азаров напомнил, чем была Украина до СССР

Киев, 31 мая 2020, 06:16 — REGNUM Войдя в состав Союза Советских Социалистических Республик, Украина значительно увеличила свою территорию, «причем полностью бесплатно», напомнил бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в Twitter.
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«В нынешних границах никогда не существовала». Украине напомнили о её исконных землях

Life.ru01:10

Экс-премьер Украины заявил националистам, что страна не имела нынешних территорий до СССР

Народные новости03:29

Экс-премьер Украины напомнил об изначальных границах страны

Профиль01:46

Политик напомнил Украине о ее исторических границах

РЕН ТВ04:30

Пушков рассказал о большой ошибке большевиков

REGNUMвчера в 23:30

Украине напомнили о ее первоначальных границах

Lenta.ruвчера в 22:29

Украине напомнили о ее «исконных» территориях

Известиявчера в 19:47
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Экономика

Forbes узнал, кто заработал больше всех за неделю

Журнал Forbes составил список из десяти предпринимателей и инвесторов, которые заработали больше всех за неделю с 21 по 28 мая.
РИА Новости 04:07
2
Здоровье

136 новых случаев коронавируса выявлено в Югре

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) за прошедшие сутки зарегистрировано 136 новых пациентов с коронавирусной инфекцией.
Коммерсантъ Екатеринбург 03:36
1
Общество

Оценена готовность регионов отправить россиян на отдых

Глава Роспотребнадзора Анна Попова оценила готовность российских регионов отправить своих жителей на отдых.
Lenta.ru вчера в 06:57
114
Космос

Маск припомнил Рогозину слова о батуте после запуска Crew Dragon

Американский предприниматель и основатель SpaceX Илон Маск припомнил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину слова о батуте после запуска пилотируемого корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru 00:29
3,1K
Общество

Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»

Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
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Шоу-бизнес

«Я все время плакала»: Алферова рассказала о жизни с Абдуловым

Алферова откровенно рассказала, что в семейной жизни с Абдуловым было нелегко.
Рамблер 03:28
4
Общество

Обнародована статистика российских регионов по коронавирусу

Статистику российских регионов обнародовал оперативный штаб в своем Telegram-канале в субботу, 30 мая.
Lenta.ru вчера в 03:38
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Кино

Версия: «Довод» Кристофера Нолана может быть сиквелом «Начала»

Авторы портала Screen Rant рискнули предположить, что такая секретность связана с тем, что на самом деле «Довод» является сиквелом другого проекта режиссера – картины 2010 года «Начало».
Киноафиша России 28 мая в 05:56
Общество

Полиция задержала участников пикета у здания МВД в Москве

Ранее 29 мая за одиночный пикет у здания ГУ МВД по Москве задержали депутата Мосгордумы Сергея Митрохина.
Ведомости 29 мая в 08:27
1,1K
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
8,6K
Шоу-бизнес

Пригожин объяснил слова Валерии о «дебильной аудитории»

Как писал NEWS.ru, ранее Валерия ответила, что имела в виду не свою аудиторию, думающую и интеллигентную, а ту, которая «глотает тупой контент».
News.ru вчера в 16:22
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Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,4K
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
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Общество

Число заразившихся коронавирусом в России превысило 400 тысяч

За все время эпидемии коронавируса в России выявлено уже 405 843 зараженных. Выздоровели 171 883 человека, 4 693 пациента умерли.
URA.Ru 03:40
Общество

Глава Мосгордумы объяснил свой доход за 2019 год

Спикер Мосгордумы Алексей Шапошников объяснил, что в 2019 году он получил высокий доход благодаря продаже ценных бумаг.
Lenta.ru вчера в 15:20
2,4K
Происшествия

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов

В Красноярске произошло нападение на машину инкассаторов, двое из них ранены. Об этом сообщили в МВД региона.
Вести.Ru вчера в 00:25
1K
Происшествия

Власти ряда городов США ввели комендантский час из-за беспорядков

Власти Лос-Анджелеса (штат Калифорния) ввели к вечеру субботы комендантский час из-за протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда.
Российская газета вчера в 21:22
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Путешествия

В Крыму забронировали 70% мини-отелей и пансионатов

В Крыму забронированы на лето уже около 70% номеров в мини-отелях и пансионатах. Глубина бронирования — до сентября.
BFM.ru 02:56
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Спорт

Накамура победил Карлсена и сыграет с Дубовым в финале онлайн-турнира

РИА Новости вчера в 13:09
Космос

Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях

Третий по счету в этом году прототип корабля Starship, создаваемого компанией SpaceX Илона Маска для межпланетных полетов, взорвался при испытаниях в Техасе.
РИА Новости 29 мая в 15:26
777
Политика

В России опровергли заявления о копировании французских «Мистралей»

Известия вчера в 22:15
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Футбол

Рух – Динамо Брест: прогноз Сергея Тиховича на 31 мая 2020 года

Котировки букмекерских контор БК Париматч предлагает на этот матч следующие коэффициенты: победа «Руха» — 4.40, ничья – 3.50, победа «Динамо Брест» — 1.85.
BetOn вчера в 01:43
Здоровье

В Приморье число зараженных коронавирусом приближается к 2000 человек

Число заразившихся коронавирусом в Приморском крае за истекшие сутки увеличилось на 52 человека, 31 мая сообщает пресс-служба краевого правительства.
ИА Красная Весна 03:12
2
Шоу-бизнес

Дмитрий Песков во время болезни отрастил бороду

Вести.Ru 29 мая в 15:22
403
Политика

В Раде заявили о потребности Украины в российском рынке

Украина нуждается в рынках России и стран бывшего СНГ, так как они могут помочь промышленности страны восстановиться до прежнего уровня.
Газета.Ru 04:23
457
Экономика

Вексельбергу не дали направить замороженные средства на борьбу с COVID

Швейцарский банк Julius Baer, заморозивший в 2018 году средства на личных счетах владельца группы компаний «Ренова» Виктора Вексельберга, не позволил направить часть этих денег на борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 29 мая в 11:53
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Общество

Выплачивать пособия на детей до 15 лет начнут с 1 июня

Москва, 29 мая 2020, 16:58 — REGNUM Предоставление единовременной выплаты в 10 тысяч рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет начнётся 1 июня.
REGNUM 29 мая в 09:58
700
Футбол

«Локомотив» попрощался с Семиным

Московский "Локомотив" попрощался с главным тренером команды Юрием Семиным.
Газета.Ru 02:11
Кино

Лучший фильм десятилетия назвал Тарантино

Evo-rus.com 29 мая в 10:05
60
Общество

За сутки в Саратовской области коронавирусом заболели 142 человека

За минувшие сутки в Саратовской области лабораторно подтверждены 142 факта заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:42
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Азаров Николай Янович
Украинский политик
Украинский политический и государственный деятель. Премьер-министр Украины. Один из основателей, член и председатель «Партии регионов». Народный депутат Украины II, V, VI и VII созывов. Доктор геолого-минералогических наук, профессор. Заслуженный экономист Украины.
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