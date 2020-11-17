Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Интерфакс
Интерфакс

Экс-премьер Белоруссии возглавил принадлежащий ВЭБу «Сибуглемет»

Коммерсантъ
The Moscow Post
Бывший премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков назначен генеральным директором холдинговой компании ООО "Группа Сибуглемет" и председателем совета директоров управляющей компании "Холдинг Сибуглемет", сообщил ВЭБ, являющийся владельцем актива.В источнике
С чего всё началось
Новым генеральным директором холдинговой компании ООО «Группа ''Сибуглемет''» и председателем совета директоров управляющей компании «Холдинг ''Сибуглемет''» назначен бывший премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, сообщил
 ВЭБ.РФ.
Коммерсантъ06:16
Подробнее о событии
The Moscow Post

Бывший премьер Белоруссии возглавил «Сибуглемет»

The Moscow Post06:32
Интерфакс

Экс-премьер Белоруссии возглавил принадлежащий ВЭБу «Сибуглемет»

Интерфакс06:25
Компания

Угольный холдинг ВЭБа возглавил экс-премьер Белорусии

Компания05:46
РБК

Экс-премьер Белорусии возглавил угольный холдинг ВЭБа

РБК05:39
BFM.ru

Экс-премьер Белоруссии возглавил «Сибуглемет»

BFM.ru05:34
Коммерсантъ

«Сибуглемет» возглавил экс-премьер Белоруссии

Коммерсантъ06:16

В Общественной палате предложили ввести обязательные проверки электропроводки в квартирах

Председатель комиссии Общественной палаты по ЖКХ, строительству и дорогам, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева выступила с инициативой ввести обязательные плановые проверки электропроводки в квартирах.
BFM.ru06:11

Обама заявил, что считал Медведева «олицетворением новой России»

44-й президент США подчеркивает, что из всех лидеров стран БРИКС, присутствовавших на саммите (ЮАР присоединилась к группе в 2011 году, но Обама ее также учитывает), он был "наиболее всего заинтересован во встрече с Медведевым".
ТАСС02:46

Россия занимает 100-е место по уровню летальности от коронавируса

"По уровню заболеваемости на 100 тыс. населения Россия занимает 62-е место в мире, 100-е - по уровню летальности", - уточнила Попова на виртуальном симпозиуме "Новые научные данные о коронавирусной инфекции COVID-19".
Газета.Ru03:29

В России побит рекорд по загрязнению воздуха за 16 лет

Уточняется, что в 2020 году отмечено рекордное число случаев высокого и экстремально высокого загрязнения воздуха, причем после весеннего локдауна в большем количестве российских регионов рост числа фиксируемых загрязнений ускорился.
REGNUM02:19

Мишустин распорядился выделить еще 61,8 млрд рублей для выплат на детей от 3 до 7 лет

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении почти 62 млрд рублей на выплаты семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет, сообщает во вторник пресс-служба российского правительства.
ТАСС01:12