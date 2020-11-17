Обама заявил, что считал Медведева «олицетворением новой России»

44-й президент США подчеркивает, что из всех лидеров стран БРИКС, присутствовавших на саммите (ЮАР присоединилась к группе в 2011 году, но Обама ее также учитывает), он был "наиболее всего заинтересован во встрече с Медведевым".