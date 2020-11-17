Экс-премьер Белоруссии возглавил принадлежащий ВЭБу «Сибуглемет»
Бывший премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков назначен генеральным директором холдинговой компании ООО "Группа Сибуглемет" и председателем совета директоров управляющей компании "Холдинг Сибуглемет", сообщил ВЭБ, являющийся владельцем актива.В источнике
С чего всё началось
Новым генеральным директором холдинговой компании ООО «Группа ''Сибуглемет''» и председателем совета директоров управляющей компании «Холдинг ''Сибуглемет''» назначен бывший премьер-министр Белоруссии Андрей Кобяков, сообщил
ВЭБ.РФ.
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