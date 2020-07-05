Политика

ИзвестияИзвестияЭкс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины

Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.
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Скрытое в Конституции: Украинский политолог признал Донбасс частью России

Царьград07:55

Экс-премьер ДНР заявил, что республики Донбасса скоро войдут в состав РФ

Газета.Ruвчера в 18:54

Экс-премьер ДНР: республики Донбасса скоро станут частью России

Коммерсантъ01:55

Первый премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

РБК01:25

Бывший премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России

Lenta.ruвчера в 20:15

Экс-премьер ДНР заявил, что республики Донбасса скоро войдут в состав РФ

Московский Комсомолецвчера в 19:54

Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины

Известия02:11
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Об артистке ходило немало неприятных слухов, ей в частности приписывали алкогольную и наркотическую зависимость, но самым серьезным потрясением для МакSим стала автомобильная авария, в которую она попала в прошлом году.
Bimru.ru 04:42
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Пенсионерам разъяснили условия получения двух пенсий сразу

Пенсионная система России предусматривает законное получение двух пенсий, сообщил автор блога Сотрудник Пенсионного фонда Анастасия Киреева.
Политическая Экспертиза 05:39
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Общество

В Австрии застрелили российского блогера, который критиковал Кадырова

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Апрал 02:37
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Армия и оружие

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Lenta.ru 09:47
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Адвокат Ефремова заявил, что актер отказался признать вину в ДТП

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Происшествия

В Алтайском крае за сутки выявили более ста заболевших COVID-19

"За прошедшие сутки в Алтайском крае выявлено 115 инфицированных, выздоровели 43 человека, умерли трое, двое из них от COVID-19", - говорится в сообщении.
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Экономика

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 02 июля в 04:10
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Технологии

На Kickstarter появилась складная игровая приставка FunKey S

Из нужных для создания игровой консоли 33 тыс. долларов уже собрано 66 тыс. долларов.
The GEEK 04:30
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Крымские татары ответили на отказ Анкары признать российский Крым

Должность главы МИД в Турции назначается президентом.
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Pravda.Ru 09:49
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Сегодня, пятого июля, в единую службу спасения 112 позвонила женщина, которая сообщила, что у неё в квартире включена газовая плита, а она сама из дома уехала.
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Футбол

Вратарь клуба «Знамя Труда» попал в реанимацию после удара молнии

РИА Новости 04:30
Общество

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Один из логистических партнеров Delivery Club вовремя не выплатил зарплату нескольким десяткам курьеров, в ближайшие дни задолженность перед работниками будет полностью погашена.
РБК 06:32
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Политика

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Коммерсантъ 03 июля в 15:43
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Общество

Нетаньяху назвал «экстренной» ситуацию с коронавирусом в Израиле

В четверг Нетаньяху заявил в специальном телеобращении, что Израиль вынужден вернуться к политике ограничений из-за резкого увеличения числа заболевших COVID-19.
РИА Новости 09:06
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Армия и оружие

Два авианосца США провели учения в Южно-Китайском море

По данным Седьмого флота ВМС США, до переброски в Южно-Китайское море авианосцы проводили совместные учения в Филиппинском море.
РИА Новости 09:57
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Финансы

Курс рубля упал до минимума с конца мая

Рубль начал снижаться к доллару и евро на фоне снижения цен на нефть.
РБК 03 июля в 17:14
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Политика

Зеленский заявил о неприемлемости требований России о статусе Донбасса

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Россия не имеет права ничего требовать от его страны, так как Украина - независимое государство.
Газета.Ru вчера в 10:06
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ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн

В 2019 году Банк Англии принял решение не выдавать президенту Венесуэлы Мадуро золото на сумму свыше 1 млрд долларов.
Evo-rus.com 03 июля в 02:34
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Общество

МИД призвал не уведомивших о возвращении россиян вернуть средства

Министерство иностранных дел России призвало несколько тысяч граждан, ранее пребывавших в других странах из-за коронавируса и вернувшихся в Россию без уведомления, вернуть в бюджет излишне перечисленные им средства.
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Авто

Названы частые привычки водителей, которые негативно влияют на авто

На авто с механической коробкой передач сцепление будет постоянно под нагрузкой, что приводит к быстрому выходу из строя подшипника и фрикционных дисков.
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Происшествия

Три человека погибли при обрушении на стройке в Кировской области

Три человека погибли из-за обрушения в строящемся торговом центре в городе Зуевка Кировской области, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб региона.
Газета.Ru 07:24
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Авто

Впервые опубликованы изображения «Русского Прадо» от УАЗ

Судя по снимкам, УАЗ "Патриот" нового поколения, или как прозвали его в народе "Русский Прадо", получит полностью измененный внешний дизайн.
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Из-за наводнения на юге Японии погибли 18 человек

В Японии подтверждена гибель 18 человек в результате наводнения и оползней в префектурах Кумамото и Кагосима на юге страны, сообщает в воскресенье Kyodo News.
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Владимир Путин оценил принятые поправки к действующей Конституции России.
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В Гюмри на съемной квартире обнаружили тело российского военного

Тело российского военнослужащего нашли на съемной квартире в армянском городе Гюмри, в котором расположена 102-я российская военная база.
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Американский BE-4 не считают катастрофой для российской экономики

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