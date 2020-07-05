Самопровозглашенные Донецкая и Луганская народные республики (ДНР и ЛНР) скоро выйдут из состава Украины, считает бывший премьер ДНР и руководитель «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай.

Экс-премьер ДНР заявил о скором выходе Донбасса из состава Украины

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