Лефортовский суд Москвы в понедельник приговорил к 6,5 года колонии бывшего врио председателя правительства Дагестана Абдусамада Гамидова и к 5,5 года колонии его бывшего заместителя Раюдина Юсуфова по делу о растрате бюджетных средств в размере 40 млн рублей, передает корреспондент ТАСС.

с чего всё началось

Напомним, что врио премьер-министра Дагестана Абдусамад Гамидов был задержан в феврале прошлого года. Следователи также взяли под стражу его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова и бывшего министру образования Шахабас Шахова.

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