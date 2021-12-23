Путин отметил, что страны Запада не должны продолжать десятилетиями забалтывать международное сообщество и осуществлять свои политические планы «под мягкий говорок» о необходимости обеспечения безопасности для всех.
Американские власти видят в импортозамещении и преференциях для товаров и услуг внутреннего производства отход России от норм Всемирной торговой организации (ВТО) и намерены работать над ответными мерами по линии этой организации, заявил офис торгового представителя Соединенных Штатов Кэтрин Тай.