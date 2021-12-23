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Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров «Сибура»

Экс-премьер Франции, входящий также как представитель России в совет директоров "Зарубежнефти", Франсуа Фийон номинирован и избран в совет директоров "СИБУР Холдинга", сообщила компания.
Интерфакс
Фийон вошел в комитет по аудиту, кадрам и вознаграждениям и комитет по устойчивому развитию.
Интерфакс
Председателем совета переизбран основной акционер "СИБУРа" Михельсон.
Интерфакс
Совет директоров «Сибура» состоит из 12 человек.
Дождь
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента

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Бывший премьер-министр Франции Франсуа Фийон избран в совет директоров российской компании «Сибур холдинг»
Эхо Москвы13:04
Экс-премьер Франции Франсуа Фийон вошел в совет директоров «СИБУРа»
Интерфакс11:42
Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров «Сибура»
РБК12:30
Экс-премьера Франции Франсуа Фийона избрали в совет директоров «Сибура»
Дождь12:21
Данное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агента
Бывший премьер-министр Франции вошел в совет директоров «Сибура»
ТАСС12:07
Альберт Шигабутдинов вошел в совет директоров СИБУРа
Реальное время11:49
Экс-премьер Франции Фийон вошел в совет директоров СИБУРа, Кирилл Шамалов покинул его
Коммерсантъ12:48

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