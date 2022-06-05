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Экс-премьер Италии Берлускони заявил, что в Европе помешали сделать Россию частью Запада

Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что лидеры некоторых европейских стран помешали перевести Россию на сторону Запада.
Газета.Ru
«В очередной раз сожалею, что некоторые европейские лидеры бойкотировали мои попытки перетянуть Россию в западный лагерь», — заявил Берлускони.
Украина.ру
Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
РИА Новости
Берлускони неоднократно выступал с критикой западных стран в ситуации с кризисом на Украине.
РБК

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