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Экс-премьер Италии Берлускони заявил об изоляции Запада из-за реакции на украинский кризис

Бывший премьер Италии Сильвио Берлускони заявил, что ситуация на Украине продемонстрировала изолированность Запада от остального мира.
Lenta.ru
Берлускони отметил, что даже Турция, входящая в НАТО и поставлявшая вооружения Украине, не присоединилась к санкциям против Москвы.
РБК
«То, что показал нам украинский кризис, — тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира», — заключил Берлускони.
Lenta.ru
Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции на Украине в ответ на просьбу руководителей республик Донбасса о помощи.
Евразия Daily

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Экс-премьер Италии Берлускони: Ситуация на Украине показала, насколько Запад изолирован от мира
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Экс-премьер Италии Берлускони: реакция мира на украинский кризис показала изоляцию Запада
Газета.Ru21:41
Берлускони заявил об изоляции Запада от всего остального мира
ТК Звезда21:40
Экс-премьер Италии Берлускони заявил об изоляции Запада из-за реакции на украинский кризис
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Берлускони: ситуация на Украине показала, что Запад изолирован от всего остального мира
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Берлускони: ситуация на Украине показала изоляцию Запада от мира
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Экс-премьер Италии Берлускони: реакция мира на украинский кризис показала изоляцию Запада
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