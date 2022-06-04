Бывший чемпион мира по боксу в полутяжелом весе, Сергей Ковалев, в прошлом месяце успешно возобновивший карьеру после более чем двухлетнего перерыва, до сих пор не получил гонорар за бой с Тервелом Пулевым.
Страны Евросоюза ожидает рост инфляции и ценовой шок после решения начать поэтапный отказ от импорта российской нефти, заявил в беседе с журналом Spiegel глава исследовательского центра Брейгеля в Брюсселе Гунтрам Вольф.
Депутат бундестага Петр Быстронь выразил мнение, что заявления бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера об Украине и публикации в американской прессе демонстрируют изменение позиции Вашингтона по ситуации в украинском государстве.