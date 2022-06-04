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Экс-премьер Италии Берлускони заявил об изоляции Запада на фоне ситуации на Украине

Ситуация на Украине продемонстрировала изоляцию Запада от остального мира, заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.
RT на русском
«То, что показал нам украинский кризис, — тревожный знак для настоящего и особенно для будущего. Россия изолирована от Запада, но Запад изолирован от всего остального мира», — заключил Берлускони.
Lenta.ru
Берлускони напомнил, что Турция, несмотря на свою важную роль в НАТО, отказалась от введения санкций в отношении РФ.
Национальная служба новостей
Россия с 24 февраля проводит на Украине военную операцию по приказу президента Владимира Путина.
Коммерсантъ

Подробнее о событии

Экс-премьер Италии Берлускони заявил об изоляции Запада на фоне ситуации на Украине
RT на русском22:38
Берлускони заявил, что ситуация на Украине показала изолированность Запада от остального мира
Комсомольская правда22:17
Экс-премьер Италии Берлускони: реакция мира на украинский кризис показала изоляцию Запада
РИА Новости20:50
Экс-премьер Италии Берлускони: реакция мира на украинский кризис показала изоляцию Запада
Газета.Ru21:41
Берлускони заявил об изоляции Запада от всего остального мира
ТК Звезда21:40
Экс-премьер Италии Берлускони: Ситуация на Украине показала, насколько Запад изолирован от мира
РЕН ТВ21:29
Экс-премьер Италии Берлускони заявил об изоляции Запада из-за реакции на украинский кризис
Lenta.ru21:45

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